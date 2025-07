Un estudi confirma que les vacunes i el covid no augmenten la mort sobtada a l'esport

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

El covid i les vacunes usades per protegir-se del virus no tenen relació directa amb la mort sobtada a l'esport, segons que revela un estudi multidisciplinari realitzat per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC).

L'informe, publicat a la revista científica Medicine & Science in Sports & Exercise de l'American College of Sports Medicine (Universitat Nord-americana de Medicina Esportiva), ha estudiat 156 autòpsies de casos de mort sobtada a l'esport a Catalunya.

Els casos estudiats es van dividir en dos grups: abans de la pandèmia (juny del 2019-març del 2020) i després del confinament (març del 2020-desembre del 2021).

Els resultats d'aquesta comparativa entre abans i després de la pandèmia (amb persones ja vacunades i/o que van superar la infecció del coronavirus) demostren que ni el covid ni les vacunes van ser un factor de risc per a l'augment de la mort sobtada.

Els investigadors sí que han detectat que durant la pandèmia van haver-hi més casos de mort sobtada associada a l'esport en entorns urbans que en rurals, però això ho atribueixen als canvis d'hàbits derivats del confinament, ja que moltes persones van començar a fer pràctiques esportives que no havien exercit anteriorment.

La mort sobtada a l'esport, segons la Fundació Espanyola del Cor, és la defunció inesperada per causes naturals d'una persona, aparentment sana, mentre practica alguna activitat física o fins a una hora després de finalitzar-la.

La seva incidència és baixa, doncs afecta anualment una persona per a cada 100.000 habitants.

L'autor principal de l'estudi, el doctor Youcef Azeli, que és metge del servei d'urgències de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM), assegura que l'estudi desmenteix «moltes notícies falses» sobre aquest tema i «aporta evidències a favor de la seguretat de les vacunes».

L'informe es va realitzar amb la col·laboració d'especialistes en emergències del SEM, metges forenses de l'IMLCFC, cardiòlegs especialitzats en mort sobtada durant l'esport, metges experts en medicina esportiva i el Consell Català de l'Esport.