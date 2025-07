La Diada Castellera del Mercadal 2025 presenta un cartell de colles inèdit

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Diada Castellera del Mercadal 2025 serà enguany el dissabte 4 d’octubre, a partir de les 17:00 h. La trobada castellera arribarà enguany a la seva 17a edició i hi participaran els Capgrossos de Mataró, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus. Així doncs, la Colla Joves Xiquets de Valls tornarà a actuar a la ciutat de Reus després d’uns anys d’absència.

«Es tracta d’un cartell inèdit a la diada del Mercadal, que respon a la voluntat de millora constant de la colla per tal d’organitzar el millor esdeveniment casteller possible a la nostra ciutat amb l’objectiu de veure les millors construccions», tal com ha explicat Xavier Salvadó, membre de la comissió organitzadora de la Diada del Mercadal.

En aquests moments ja s’ha constituït la Comissió del Mercadal per a l’edició d’enguany, un grup de castellers i castelleres de Xiquets de Reus que, de la mà de ReusCultura, han començat a treballar en l’organització de la Diada i la revisió i actualització, si s’escau, del protocol de plaça i funcionament, entre d’altres.

Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha explicat que «avui us hem convocat per parlar de castells, però sovint ho fem per parlar també d’arts escèniques, de circ, de poesia, de cultura popular, de literatura o de música. Amb això vull posar èmfasi que és amb l’ajut de moltes i moltes persones que podem aconseguir que la ciutat bulli de cultura i sigui referent pel territori i més enllà». El regidor també ha remarcat la singularitat de la diada i la importància de la mateixa dins el calendari casteller, a més de la seva repercussió mediàtica.

La Diada del Mercadal va crear-se el 1993 amb l’objectiu de reunir en una sola diada a la plaça del Mercadal totes les colles de vuit pisos o superiors. Amb els anys ha anat evolucionant i el format que es repeteix des de ja fa una bona colla d’edicions és el de quatre colles convidades més la colla local. Una diada de cinc colles que està marcada en el calendari casteller com una de les grans cites destacades de la temporada. S’hi ha vist bona part de les construccions de gamma extra que s’han aconseguit descarregar aquest segle XXI.