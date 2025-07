La col·lecció de mones del Seguici s’amplia amb el Ball de Cavallets

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Ball de Cavallets és la més recent incorporació a la col·lecció de mones de xocolata d'elements del Seguici Festiu que elabora el Forn de Pa i Pastisseria Huguet.

La mona ha estat dissenyada per l'escultor Manel Llaurador. Inclou tres xocolates: blanca, per al cavallet blanc; amb llet, per al cavallet marró; i negra, per a la base. Pesa uns 500 grams. A més, s'han fet servir els colors vermell, groc i lila per als guarniments. S'han preparat dos models. La figura amb els dos cavallets costa 60 euros, i hi ha una altra opció, per 48,50 euros, que consta d'un cavaller i l'Àngel o el Macer.

La col·lecció d'elements del Seguici és una proposta que va començar el 2009 amb la reproducció de la Mulassa i que, en els anys següents, va sumar representacions com l'Àliga, l'Indi i l'Índia, els Xiquets de Reus, el Drac, el Basilisc, el Bou, la Víbria, el Lleó o la Cucafera. Les portadores del Ball de Cavallets i representants de la corporació municipal van assistir a la presentació de la figura el passat divendres.