Cinc detinguts en un dispositiu policial a Mas Pellicer

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la comissaria de Reus, van dur a terme dijous la tarda un dispositiu conjunt amb efectius de la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional al barri de Sant Josep Obrer. L’operatiu també va comptar amb el suport de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i es va centrar en un establiment ubicat al carrer Pellicer.

Els agents van actuar en un local on es tenien sospites que es podia estar produint compravenda de substàncies estupefaents al detall.

Els agents van identificar un total de 96 persones, de les quals 32 comptaven amb antecedents policials. Entre ells, tres homes i una dona d’entre 42 i 54 anys, els quals n’acumulen prop de 200. Els mossos els van detenir durant el dispositiu per diversos il·lícits penals. En concret, dos homes per tràfic de drogues i un tercer per tres delictes de furt de catalitzadors i danys a vehicles. Així mateix, a la dona també li constava una ordre de detenció per un furt en un establiment comercial i trencament de condemna, en tenir prohibit apropar-s’hi per ordre judicial.

Els quatre detinguts van passar divendres passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.

Durant aquest operatiu, van tramitar catorze denúncies administratives per tinença de substàncies estupefaents i, per part de la Guàrdia Urbana, quatre més per incompliments de les ordenances municipals. A més, van identificar fins a 39 vehicles i van imposar quatre denúncies per manca d’assegurança o ITV.

Finalment, agents de la Policia Nacional van detenir una persona i en va citar sis més per infringir la Llei d'Estrangeria.

Segons explica la policia autonòmica, aquest tipus d'operatius es planifiquen en base a la llei de seguretat ciutadana amb l'objectiu de detectar i detenir persones vinculades amb el tràfic de drogues, retirar de la circulació armes blanques i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions i penals i administratives. En definitiva, accions policials encaminades a l’increment de la seguretat ciutadana.