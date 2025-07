El CAP Marià Fortuny de Reus farà una «passa endavant» en eficiència i accessibilitat amb el model CSIR

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Reus V —el CAP Marià Fortuny— ha estat un dels 27 centres seleccionats a Catalunya per participar en la prova pilot de l’aplicació del model de Centres de Salut Integral de Referència (CSIR), que pretén renovar l’atenció primària perquè sigui més eficient i accessible per tal de millorar l’atenció al pacient i, a més, la satisfacció del professional.

«Fem una passa endavant», expressa la directora de l’EAP Reus V, Cristina Mestres. La transformació digital, l’autonomia organitzativa, l’impuls de la innovació i la investigació o l’establiment de les figures de l’administratiu i l’especialista de referència són quatre dels conceptes que vertebraran l’experiència.

El CAP Marià Fortuny va decidir presentar candidatura per formar part del projecte perquè «creiem que hem de fer un nou model d’atenció primària». El sistema actual va ser dissenyar 40 enrere.

«La societat ha canviat, els professionals han canviat, i ens hem d’adaptar», apunta Mestres. En general, el CSIR planteja «coses que ja fem», però «és un pas endavant més». En total, s’hi han presentat 116 equips.

Un dels pilars del model CSIR és que dotarà els centres de més autonomia organitzativa i capacitat de gestió. Mestres concreta que això significa que «podrem decidir com anem, com avancem dintre del nostre projecte», per exemple, pel que fa a la gestió integrada de recursos, és a dir, a la relació amb l’hospital, el proveïdor de salut mental, els serveis socials o la salut comunitària.

«Amb l’hospital ja tenim un vincle, hem avançat moltíssim, però ara avançarem encara més», menciona la doctora. «Tot ha d’estar més integrat», comenta. També es reflectirà en qüestions com «que cada professional pugui decidir quin és el seu model d’agenda».

Tot plegat, per adaptar-se a les realitats de cada equipament i el seu entorn. «Cada CSIR no serà igual», assenyala. «Ens donaran unes línies de treball, però nosaltres podem apostar més per un costat o un altre», especifica. Sempre, «pactant, evidentment», atès que en tot moment «parlem d’un model de salut pública i som un centre públic».

En aquest context, la directora de l’EAP Reus V explica que es vol adoptar l’estructura de la Unitat Bàsica Assistencial (UBA) ampliada. «Tota la vida hem cregut que la nostra unitat d’atenció primària era el metge i infermeria, i ara s’intentarà implicar també l’administratiu de referència», comenta.

Sota el precepte, sempre contactaria amb el pacient una mateixa persona, cosa que «crea un vincle de connexió entre tots els estaments que hi ha en un CAP» i «fa que la confiança del pacient en el sistema millori».

A banda d’impactar en la satisfacció i el tracte amb l’usuari, la figura permetrà facilitar la feina dels professionals sanitaris, ja que «moltes consultes que ens fan són administratives perquè es desconeix el circuit». També es pretén reforçar l’especialista de referència i «facilitar l’accés del pacient al sistema públic».

La doctora destaca que se centraran esforços en la transformació digital, que ha d’ajudar «a tots els professionals a desburocratitzar l’atenció primària». S’avançarà cap a la Història Electrònica de Salut, «una història clínica compartida, però més evolucionada, perquè tothom pugui accedir al seu historial».

A més, menciona que podria introduir-se la intel·ligència artificial (IA) a les consultes a través de la transcripció de veu, que anotaria les explicacions que ofereix el pacient «i que ens ajudaria a nosaltres perquè puguem centrar-nos en ell i no mirem la pantalla de l’ordinador». «No és que la IA faci la nostra feina, sinó que ens ajuda a fer-la millor», valora Mestres.

Per al desenvolupament professional de l’equip, el model CSIR busca potenciar «la innovació i impulsar la investigació» des de l’atenció primària. «Ja fem investigació, però ara tindrem molts més avantatges per fer-ne», apunta la directora.

L’EAP Reus V està acabant de definir projectes i haurà adoptat el nou model al 100% a principis d’estiu. En un any, s’avaluarà l’experiència pilot i si és possible replicar-la en altres centres d’atenció primària. «Estem molt contents per ser un dels EAP elegits de tot Catalunya», tanca Mestres.