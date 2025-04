Postals des de Reus: una exposició al MAMT rememora les trameses artístiques del SIEP arreu del món

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Als primers anys de la dècada dels 80 del segle XX, una trentena de persones van col·laborar en la creació de més de cinquanta trameses postals anònimes, que de manera periòdica arribaven per correu a milers de destinataris d’arreu del món.

Els enviaments es feien des de Reus i anaven a càrrec del Grup d’Art Postal SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions). Ara, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) rememora aquella singular acció artística amb una exposició oberta fins al 22 de juny d’enguany.

Amb el títol ‘SIEP, ràbia i desencís’, la mostra s’ha inaugurat aquest divendres, 4 d’abril, al vespre, en un acte presidit pel diputat de Promoció Social i Cultura de la Diputació, Òscar Sánchez, amb la participació del comissari de l’exposició, Marc Navarro, i del director del MAMT, Manel Margalef.

‘SIEP, ràbia i desencís’ traça el recorregut del grup a partir d’una àmplia presentació de la seva producció, que, a banda de les postals, inclou objectes, fotografia, vídeos i publicacions. L’exposició s’estructura a l’entorn de tres camps d’acció: la seva activitat com a grup d’art postal, l’organització d’exposicions, i el funcionament de la SIEP com a segell editorial fins l’any 1986.

La mostra pretén posar en relleu la importància del treball col·lectiu en un context, el de principis dels anys vuitanta al Camp de Tarragona, que buscava el seu encaix en un mapa artístic regit pel centralisme i la institucionalització, segons ha destacat Marc Navarro.

En aquest sentit, el comissari afegeix que «el treball de la SIEP es presenta com el reflex d’aquell moment històric i, alhora, com el registre de la força vitalista d’un projecte que, malgrat que cultivava un to jocós, va mantenir una actitud crítica i vigilant».

De la seva part, el diputat de Promoció Social i Cultura de la Diputació s’ha referit al caràcter transgressor, de qüestionament de l’ordre tradicional establert, que té aquesta exposició. I alhora, ha refermat el compromís de la Diputació de Tarragona envers l’art i la cultura: «són un patrimoni humanista que ens fa persones, lliures i amb idees pròpies».

Nou segell editorial al museu: TXT

La inauguració de l’exposició ha anat acompanyada de la presentació d’una publicació que hi està vinculada: l’assaig de Marc Navarro ‘Llegir-ho ràpid. Una història de Sàpigues i Entenguis Produccions’. El llibre s'acosta a la producció i la història del grup d'art postal SIEP per traçar el desenvolupament i evolució d'aquest projecte d'art postal en el context artístic dels anys 80. Amb aquesta publicació, el Museu d'Art Modern de Tarragona enceta la col·lecció TXT, una línia editorial a l’entorn de pràctiques artístiques contemporànies.

‘SIEP, ràbia i desencís’ es podrà visitar en l’horari habitual del MAMT (www.dipta.cat/mamt). Com sempre, l’entrada a la mostra i al conjunt del museu és de franc.