El cinquè centre d’empreses municipal serà un «referent» en arquitectura i sostenibilitat

Redessa ja ha començat a recórrer el camí perquè el cinquè centre d’empreses municipal sigui una realitat. La societat ha convocat el concurs de projectes restringit per dissenyar com serà l’InnoReus, que estarà situat al Parc Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc, en uns terrenys annexos al Cepid, entre els carrers d’Àustria, de Portugal i d’Hongria. Precisament, la iniciativa era coneguda popularment com a CEPID 2.

El regidor en cap de l’àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, assenyala a Diari Més que l’InnoReus «ha de ser un centre d’empreses de referència, no només per la seva capacitat d’atracció i pels espais col·laboratius que han de fomentar la innovació i les sinergies entre les companyies del Tecnoparc, sinó també per la seva qualitat arquitectònica i pel que fa a temes d’eficiència energètica».

L’edifici tindrà una superfície d’uns 6.200 metres quadrats (m2), repartits en un màxim de planta baixa i tres pisos en alçada. El projecte guanyador ha de contemplar, a més, que hi haurà d’haver espai públic verd que actuï com a refugi climàtic.

Tenint en compte la parcel·la en què s’elevarà l’immoble, d’uns 9.000 m2, es preveu que pugui haver-hi un segon bloc en un futur. «El nou edifici és un pas endavant més en el creixement del Parc Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc i la seva evolució a districte tecnològic, amb nous serveis i zones verdes obertes a la ciutadania que contribuiran a la renaturalització d’aquesta zona», apunta Baiges.

Redessa demana que les propostes tinguin en compte que el nou edifici ha de ser un exemple de l’aposta per la innovació mitjançant la incorporació de noves tecnologies i solucions «capdavanteres» en la seva construcció i gestió, de forma que generin espais que fomentin la creativitat.

A banda de la contextualització, la funcionalitat i el càlcul econòmic, s’avaluarà la qualitat arquitectònica i la sostenibilitat i eficiència energètica de les ideacions rebudes. Tot, per tal que esdevingui «un referent urbà per a la ciutadania».

El centre haurà de tenir una demanda mínima d’energia per poder satisfer el confort tèrmic interior i es requereix que es tendeixi cap a la descarbonització de les obres. En aquesta línia, s’analitzarà l’optimització dels recorreguts de circulacions i l’orientació del bloc. També s’exigeix que els criteris de sostenibilitat s’apliquin en la fase de construcció, amb la utilització d’estratègies que redueixin el cost mediambiental.

«En un context de canvi climàtic, hem de posar en relleu totes aquelles propostes que apostin per un model constructiu eficient i respectuós amb l’entorn», analitza Baiges. Fins i tot, es preveu que l’immoble disposi d’un espai segur per deixar-hi bicicletes, per tal de fomentar el seu ús.

El projecte es considera una necessitat davant del fet que l’ocupació dels espais destinats a empreses i gestionats per Redessa se situa al voltant del 95% en l’actualitat, de manera que el nou edifici es planteja per donar resposta a les necessitats de les societats del territori i a la voluntat d’ajudar a impulsar-les.

«Com a Ciutat de la Ciència i la Innovació, hem de preveure espais que fomentin la creativitat i que serveixin de referència arquitectònica, tant pel que fa al seu model i procés constructiu, com per les dinàmiques que es deriven del seu disseny», tanca l’edil.