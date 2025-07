Reus acollirà l’acte de lliurament de les distincions a les 22 noves Ciutats de la Ciència i la Innovació

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Reus serà, el 5 de maig, la seu de l’acte de lliurament de les distincions a les 22 noves Ciutats de la Ciència i la Innovació. La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, va confirmar la notícia ahir a través de les xarxes socials i va subratllar que els reconeixements van destinats als ajuntaments «que han dut a terme una aposta decidida per la recerca, el desenvolupament i la innovació (I+D+I)». De fet, entre les localitats acreditades hi ha Reus.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha valorat «molt positivament» que la capital del Baix Camp pugui acollir l’esdeveniment d’entrega de les distincions, que presidirà la mateixa ministra Morant, perquè «permetrà situar Reus al mapa de les ciutats innovadores de l’Estat, continuar treballant per oferir millors serveis a la ciutadania i compartir els projectes innovadors de la candidatura amb la resta de municipis de la Red Innpulso».

Així mateix, quan es va conèixer que es rebria la distinció, la batllessa ja va remarcar que «això no és un títol i ja està». «Hem de treballar per continuar mantenint-nos dins i esperem treballar de manera col·laborativa amb totes aquelles altres ciutats que formen part de la xarxa», va assenyalar.

El reconeixement de Ciutat de la Ciència i la Innovació s’atorga a viles que es caracteritzen pel seu suport a la innovació, a través de les seves polítiques locals i del suport a infraestructures, institucions i empreses amb un fort component científic, tecnològic i innovador.

La candidatura presentada pel consistori reusenc aplega 69 projectes de caràcter innovador ideats per donar millors serveis a la ciutadania i agrupats en tres blocs principals: ciutadania, centrat especialment en serveis públics i medi ambient; organització, sobretot a escala interna de les entitats locals; i empresa, relacionat amb l’activitat econòmica.

La inversió prevista pel grup Ajuntament per a les iniciatives contemplades en la proposta és de gairebé 80 milions d’euros. El fet de ser Ciutat de la Ciència i la Innovació permetrà a Reus forma part de la Red Innpulso que, amb els nous nomenaments, passarà a estar integrada per 112 municipis.

Formar part d’aquesta xarxa facilitarà a la ciutat compartir amb altres punts del territori espanyol experiències i bones pràctiques en matèria d’innovació, així com participar en projectes col·laboratius en l’àmbit de la ciència i la investigació, «als quals és difícil accedir si no es forma part d’aquesta plataforma», destaca el consistori.

La Red Innpulso té entre els seus objectius el reconeixement i l’impuls de les actuacions en matèria de ciència i innovació que duen a terme les administracions locals, fomentar la col·laboració entre els ajuntaments i millorar el potencial innovador.

També actua com a fòrum tècnic i d’assessoria per al desenvolupament de projectes i com a plataforma representativa davant d’altres organismes públics i d’escala internacional i pretén impulsar la Compra Pública Innovadora —l’adquisició d’un producte que encara no existeix al mercat i que s’ha de desenvolupar: per exemple, Redessa vol convocar-ne una per dissenyar i disposar d’una eina que utilitzi la intel·ligència artificial per identificar i avaluar projectes emprenedors—. A més, facilita l’accés a fons i recursos financers per a projectes innovadors, promou la contractació conjunta i ofereix programes de formació i recerca.

El Ministeri va donar a conèixer el 3 de març els 22 nous municipis que han estat distingits com a Ciutats de la Ciència i la Innovació en la convocatòria del 2024. Reus va ser l’única ciutat catalana escollida en la seva categoria, i l’única de fora de la província de Barcelona en passar a formar part de la Red Innpulso. En concret, la capital del Baix Camp havia presentat candidatura en el grup d’urbs de més de 100.000 habitants, amb què també van ser reconegudes Burgos, Alcorcón, Bilbao, Getafe i Huelva.

En la divisió de 20.001 a 100.000 habitants, el Ministeri va distingir Arteixo, Aspe, Castro-Urdiales, Cieza, Granollers, La Rinconada, La Vall d’Uixó, Manises, Manresa, Rota i Sant Joan Despí i, en la de localitats de menys de 20.000 habitants, a Aller, Castropol, Genalguacil, Mundaka i Santomera.