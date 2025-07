Denuncien un taxista andorrà a Reus per efectuar un servei il·legal de VTC

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de la Regió Policial Camp de Tarragona van denunciar aquest dimecres a Reus un home de 46 anys, per efectuar un servei de VTC sense disposar de l'autorització de transport públic de viatgers.

Els fets van tenir lloc el mateix dimecres pels volts de les 11.00 hores del matí quan efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la comissaria de Reus, van detectar el taxista a l’aeroport de Reus. Els agents van observar que l’home conversava amb un grup de britànics mentre dipositaven el seu equipatge al maleter del seu vehicle amb plaques de matrícula andorrana. En apropar-se, els mossos van constatar que es tractava d’uns passatgers que havien contractat alguna mena de servei de VTC, motiu pel qual van decidir intervenir.

Amb el suport d’agents de l’ART, es va poder confirmar que aquests visitants havien contractat un servei de transport d’anada i tornada entre l’aeroport de Reus i la ciutat de Sitges, a través d’una aplicació. Per tal de poder efectuar aquest desplaçament, els viatgers van haver d’abonar una taxa de 210 euros.

Els mossos van localitzar un indicador electrònic digital per a taxi amagat al maleter, juntament amb els corresponents adhesius de l’activitat legal que únicament podia efectuar al Principat d’Andorra. Els agents van confirmar que l’home estava operant de forma il·legal, fent trajectes com aquest que no corresponien a la seva llicència.

Arran d’aquest fet, el taxista va ser denunciat amb 4.001 euros i la immobilització del vehicle fins el moment de fer efectiva la sanció. Així mateix, el grup de passatgers britànic, es va veure obligat a activar un servei legal de taxi per un import de 140 euros, corresponent al viatge d’anada fins a Sitges.

S’ha de recordar que aquesta activitat està regulada actualment per la Llei 19/2003, del taxi i que amb la futura entrada en vigor de la nova llei, està previst que els vehicles lleugers de transport de passatgers, estiguin obligats a instal·lar un sistema als vehicles per registrar tots els trajectes que es realitzin. D’aquesta manera es podrà fer un seguiment dels serveis que ofereixen i alhora evitar possibles estafes derivades de l’aplicació de taxes desproporcionades en determinats serveis.