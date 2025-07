Comencen les obres per regar amb aigua «no potable» els futurs horts urbans del carrer Astorga

Obres d'Aigües de Reus per aconseguir el reg per als horts urbans del carrer d'Astorga.Ajuntament Reus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus ha començat aquesta setmana unes obres per recuperar l’antic Minat de Mas Beltran, amb l’objectiu de destinar aigua no potable per al reg dels 21 horts urbans que l’Ajuntament preveu construir al carrer Astorga, en el barri Juroca. Els treballs s’emmarquen en les polítiques municipals que es duen a terme rere un millor aprofitament dels recursos hídrics que són propis de la ciutat, així com la destinació d’aigua «no potable» a determinats usos, sota totes les garanties sanitàries.

Aquest projecte complementa l'estratègia de renaturalització de la ciutat, RENATUReus, que persegueix l’impuls de la infraestructura verda i la millora de l’habitabilitat dels entorns urbans.

Les obres que ara s’han iniciat al carrer Astorga tenen una durada prevista d’uns sis mesos i compten amb un pressupost de 101.648,32 euros (IVA inclòs).

«El Pla d’Acció Municipal d’aquests quatre anys concedeix una gran importància a l’aigua de cada dia, la quotidiana, i és per això que té ben present la priorització de l’aigua com un element de gestió urbana de primer ordre», assegura el regidor responsable d'Aigües de Reus, Daniel Rubio.