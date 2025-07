Alumnes de la Rubió i Ors de Reus treballen el reciclatge de la roba a través de l’art

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Els alumnes de l’Escola Rubió i Ors celebren el Dia Mundial de l’Art a través d’una iniciativa que quedarà exposada en els aparadors de diferents comerços de la ciutat. A més, els alumnes han treballat unes produccions artístiques que tenen la voluntat de conscienciar sobre la reutilització i reciclatge de materials. Per aquest motiu, els diferents grups han elaborat, amb objectes reutilitzats, obres d’art, relacionades amb la temàtica dels set establiments participants, que es mantindrà fins al dilluns 14 d’abril.

«Nosaltres hem fet unes ulleres, ja que s’ha col·locat a Creu Blanca, que és una òptica», explica l’Amira, alumne de 3r A de l’Escola Rubió i Ors. Els altres negocis on s’ha instal·lat, gràcies a la col·laboració de la Unió de Botiguers de Reus, són Bormar Motos, Cistelleria Carbonell, Llibreria Gaudí, Rockillos, Abacus i SAF Reus. Per crear-ho els alumnes han fet servir una base de cartó i ho han recobert amb altres materials reciclables.

«Amb el Dia Mundial de l’Art volem remarcar que tot objecte pot propiciar art», defensa el cap d’estudis del centre, Carlos Velarde. A més, les obres exposades en els aparadors s’acompanyen amb un panell informatiu del projecte que incorpora un codi QR i el títol de l’obra en concret. En el cas de les ulleres de Creu Blanca, els alumnes han decidit titular-ho Les teves ulleres, el nostre planeta.

Què fem amb la roba?

Un element que és present en les obres i que els alumnes han treballat en profunditat en els darrers mesos ha estat la roba. «Nosaltres al mes de setembre vam plantejar una provocació i, un dia, quan els nens van arribar a primera hora, es van trobar l’escola plena de roba tirada. Aleshores, vam començar a treballar-ho», explica el cap d’estudis.

Arran d’aquest fet, des d’I3 fins a 6è van començar a plantejar preguntes i dubtes que es van traslladar amb un estand a la Plaça Abat Oliva, davant de l’Escola Rubió i Ors, per transmetre aquestes reflexions al barri. Posteriorment, els alumnes van continuar indagant en la problemàtica.

Els cursos de 3r i 4t van liderar la investigació i ho van acotar a tres qüestions; conèixer d’on ve la roba, com es pot reciclar i com es pot conscienciar a la població d’un consum responsable. Aleshores, van rebre l’ajuda de la Botiga Amiga de Reus, de la Fundació Formació i Treball, i del regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio.

«Ens van explicar com podem reutilitzar i reciclar la roba, ja que molta d’aquesta es llença», comenta l’Oualid, també alumne del 3r A. Una altra companya de classe, la Rodaina, recorda que és important portar les peces de roba que ja no utilitzem als contenidors específics pel tèxtil: «El 60% de la roba que es llença es reutilitza i un 30% es converteix en borra, per fer altres coses». Segons explica la Jana, també alumna del 3r A, la borra serveix per fabricar objectes com aïllants tèrmics pels habitatges. Alhora, des de l’escola van voler aprofundir més en el tema i anar més enllà.

Per aquest motiu, els alumnes van dur a terme una enquesta a 200 habitants de Reus per conèixer què fan amb la roba que ja no fan servir. Un dels resultats més impactants de l’estudi que van dur a terme és que una norantena de les persones enquestades no sabien què havien de fer amb la roba que ja no volien.

«Eren persones que no sabien que hi havia contenidors específics per roba i ho llençaven a la brossa directament», apunta l’Amira. No obstant això, la majoria van respondre que ho llençaven al contenidor o la regalaven a amics o familiars perquè la reutilitzessin. «A casa ho fem! La roba que em va petita li dono a la meva germana petita», afirma amb orgull la Rodaina.