La 1a Festa del Gelat de Reus premiarà a les gelateries que usin productes locals

Reus acollirà el divendres i dissabte 16 i 17 de maig la primera Festa del Gelat, dins del marc del projecte europeu GelatOn the Road. Aquest esdeveniment estarà obert a la ciutadania de manera gratuïta i tindrà lloc a l’Espai Boule. A més, aquesta festa també reivindica el paper dels productors locals, ja que els gelats seran amb productes del territori. Concretament, el dissabte 17 de maig es durà a terme un concurs on els assistents podran tastar quatre gelats artesanals elaborats per diferents productors del territori. El guanyador es decidirà entre la valoració del jurat professional, format per membres de l’Espai Boule, l’Ajuntament de Reus i la Cambra de Comerç de Reus, i per la votació popular. Per aquest motiu, la directora de l’Espai Boule, Olena Korzhykova, fa un clam perquè participi com més gent millor.

A més, el certamen vol reconèixer a aquelles gelateries sostenibles que treballen amb productes locals i, per tant, han procurat que la trentena de gelateries participants compleixin uns requisits. «A través de la certificació europea que lliurarem a les gelateries participants, volem premiar les que compleixin amb els estàndards de qualitat, sostenibilitat i artesania», remarca la Korzhykova. A la vegada, aquest certificat posicionarà a les empreses com a destinacions gastronòmiques de referència a Europa, passant a formar part d’una ruta que visibilitzarà la qualitat dels gelats artesanals d’àmbit internacional.

«Aquest és un acte que ho té tot pel que fa a innovació. Primer perquè mai s’havia fet una cosa semblant a Reus o Catalunya, i també té un vessant innovador en el sector del gelat, que és una indústria que a Reus també va tenir la seva història amb marques desaparegudes com Gelats Picó», apunta el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges. El regidor també defensa que és una oportunitat més «per situar Reus en el món» i posicionar-se dins del sector del gelat. A la vegada, Baiges destaca que la festa coincideix amb el cap de setmana de la Fira Trapezi, un altre esdeveniment de caràcter internacional.

Altres actes

A banda del concurs, hi haurà altres activitats. La inauguració de l’esdeveniment el divendres anirà a càrrec d’una actuació del Cor de Reus a les 19.30 hores, seguida d’un tast de gelats. L’endemà, a les 10.30 hores, hi haurà el lliurament dels premis del concurs de dibuixos de gelats a les escoles i a les 11 hores es durà a terme un taller infantil amb l’associació coneSedesalud. A les 11.30 hores l’Escola de Ball del Centre de Lectura actuarà als carrers Llovera i Boule i, posteriorment, a les 12 hores iniciarà el tast per part del jurat professional dels gelats. A les 12.30 hores les gelateries Xixona i Illa Gelatieri oferiran una demostració culinària sobre gelats i, a les 13 hores, Dario, cuiner de l’espai de formació en restauració de l’Espai Boule, farà una altra demostració culinària. La festa s’allargarà fins a les 15 hores, moment en què es clourà amb sortejos entre els assistents.