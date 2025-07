El reusenc que presentarà el nou programa de La 1

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El reusenc Andreu Buenafuente tornarà a la televisió en obert amb un nou programa, Futuro Imperfecto, que s’estrenarà a La 1. Després de més de 10 anys d’absència en aquest format, Buenafuente agafarà les regnes d’un espai setmanal que ocuparà el 'prime time' de la cadena. El programa, que tindrà una durada de 60 minuts, es gravarà en un teatre de Terrassa i comptarà amb un aforament de 700 persones.

Segons ha informat RTVE, Futuro Imperfecto serà un espai d’humor i crítica on el presentador oferirà els seus característics monòlegs basats en l’actualitat. El to àcid i mordaç que ha definit la seva carrera estarà present en cada emissió, juntament amb un equip de col·laboradors i còmics que han treballat habitualment amb ell, a més de convidats de diversos àmbits i artistes musicals.

Així doncs, Futuro Imperfecto «és una barreja del que Andreu sap fer millor, amb l’experiència adquirida al llarg dels seus anys de carrera i el risc que suposa explorar nous territoris, presentarà un programa on la sorpresa, la interacció i l’humor seran els protagonistes», indica la cadena pública.

Encara que els seus darrers anys en televisió han estat en plataformes de pagament, Buenafuente coneix molt bé com funciona la televisió generalista. L'any 2004 va ser fitxat per Antena 3, on va presentar un late show homònim que va competir amb èxit contra Crónicas Marcianas de Xavier Sardà, superant sovint al seu rival en audiència. L'any 2007, es va incorporar a LaSexta, on va continuar amb el mateix format de programa, consolidant així el seu estil únic d’humor.

La producció de Futuro Imperfecto estarà a càrrec d'RTVE en col·laboració amb El Terrat, la productora de la companyia The Mediapro Studio. Andreu Buenafuente ha aconseguit nombrosos èxits al llarg de la seva carrera de més de 30 anys, ha estat guardonat en sis ocasions amb els Premios Ondas i va rebre l'any 2020 el Premi Nacional de Televisió.