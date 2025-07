Reus celebrarà la primera Festa del Gelat el 16 i 17 de maig

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Reus serà l'escenari, el divendres i dissabte, 16 i 17 de maig, de la primera Festa del Gelat, una iniciativa pionera a Catalunya organitzada per l'Espai Boule de Reus, amb el suport de l'Ajuntament de Reus, en el marc del projecte europeu GelatOn the Road. La festa, oberta a tota la ciutadania de forma gratuïta, tindrà lloc a les instal·lacions de l'Espai Boule.

El divendres 16 de maig s'iniciarà la Festa amb l'actuació del Cor de Reus a les 19:30 hores, seguit d'un tast de gelats. El dia més destacat serà el dissabte 17 de maig, de 10 a 15 hores. Durant la jornada, els assistents podran degustar de forma gratuïta 4 gelats artesans elaborats per productors del territori amb productes de proximitat. El tast significarà el certamen nacional de GelatOn the Road, un concurs en què les gelateries que obtinguin més vots del públic assistent podran participar en el concurs internacional a Itàlia, amb premis de fins a 5.000, 3.000 i 1.000 euros. El resultat final serà un 60% de vots del jurat i un 40% de vots del públic.

La Festa del Gelat oferirà, a més, un ampli ventall d'activitats, més enllà dels tastos gratuïts de gelats a la ciutadania. A les 10:30 hores es farà el lliurament dels premis del concurs de dibuixos a les escoles, i a les 11:00 hores tindrà lloc un taller infantil amb l'associació coneSedesalud. A partir de les 11:30 hores, l'Escola del Ball del Centre de Lectura ballarà al carrer Llovera i al carrer de Boule. A les 12:00 hores, es realitzarà el tast dels gelats per part del jurat, i a les 12:30 hores, la gelateria Xixona i Illa Gelatieri oferiran un showcooking sobre gelats. A les 13:00 hores, Dario, cuiner de l'espai de formació en restauració de l'Espai Boule, farà un altre showcooking. La festa finalitzarà a les 15:00 hores, després de diversos sortejos entre els assistents.

Olena Korzhykova, directora de l'Espai Boule, ha destacat el caràcter únic de l'esdeveniment ja que «la Festa del Gelat no només és una oportunitat per gaudir de gelats artesans d'alta qualitat, sinó també per celebrar la cultura del gelat a través d'una experiència comunitària». Korzhykova ha afegit que «a través de la certificació europea que lliurarem a les gelateries participants, volem posar en valor les que compleixin amb els estàndards de qualitat, sostenibilitat i artesania». En aquest sentit, aquesta certificació les posicionarà com a destinacions gastronòmiques de referència a Europa, formant part d’una ruta que donarà visibilitat a la qualitat dels gelats artesans a nivell internacional.

Per la seva part, Maria Valentina, coordinadora del projecte GelatOn the Road i del departament de projectes de l'organització firal Longarone Fiere Dolomitit (Itàlia) ha detallat que «és una iniciativa que neix amb l'objectiu de promoure el turisme cultural sostenible mitjançant la rica tradició del gelat artesanal europeu. Aquesta proposta innovadora busca crear una xarxa que connecti diferents localitats amb una forta vinculació a la cultura del gelat, oferint als visitants una experiència que combina gastronomia, història i sostenibilitat».

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l'Ajuntament de Reus ha expressat que «Reus té una gran tradició innovadora, i aquest esdeveniment ens permet reforçar la nostra projecció com a referent en iniciatives creatives i de dinamització comercial». Baiges també ha posat de manifest que aquesta acció, «pionera a Reus i a Catalunya, és un aparador magnífic per als professionals del sector i una iniciativa fantàstica per impulsar el producte de proximitat, amb l’aval i suport de fons europeus».