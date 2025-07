L'Aeroport de Reus instal·la un distintiu especial per a persones amb discapacitats invisibles

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Aeroport de Reus ofereix des d'aquest mes un distintiu per a persones amb discapacitats invisibles, unint-se així a altres aeroports de la xarxa d'Aena que ja compten amb ell. El distintiu, que es pot sol·licitar a través de la web d'Aena, permet al personal de l'aeroport identificar al portant amb l'objectiu de facilitar i millorar la seva experiència de pas pels controls de seguretat, així com per la resta de les instal·lacions.

El distintiu està dirigit a persones amb discapacitats invisibles que tenen dificultats en entorns estressants o amb molta estimulació sensorial, i indica que la persona pot necessitar suport, ajuda o simplement comprensió i una mica més de temps davant qualsevol procés aeroportuari.

Els passatgers que portin aquest distintiu poden accedir, amb els seus acompanyants, al control de seguretat destinat a famílies i persones amb mobilitat reduïda (PMR). El distintiu de discapacitats invisibles és vàlid el dia del vol i no és necessari que el viatger el tingui visible durant tot el seu pas per l'aeroport.

No obstant això, aquelles persones que prefereixin realitzar el trànsit de manera autònoma, sense portar el distintiu, tenen a la seva disposició una sèrie d'eines dirigides a facilitar el seu viatge. A través de la web d'Aena es poden descarregar una sèrie de materials de suport per a planificar i conèixer per endavant tot el procés aeroportuari.

A més, l'Aeroport de Reus ha reforçat la seva senyalització i instal·lat nous pictogrames per facilitar el pas per les seves instal·lacions, millorant l'accessibilitat i orientació dels passatgers amb discapacitats invisibles. Aquests pictogrames ajuden a comprendre els espais i els processos aeroportuaris a través d'icones senzilles i clares.

L'Aeroport de Reus està compromès amb l'accessibilitat universal i per això treballa diàriament per a sensibilitzar al seu personal i adequar les seves instal·lacions a les necessitats especials dels passatgers, els seus familiars i acompanyants.