La Guàrdia Urbana de Reus convoca cinc places d’agent mitjançant comissió de serveis

La Guàrdia Urbana de Reus continua avançant per assolir el compromís d’arribar als 182 agents al més aviat possible. L’Ajuntament ha aprovat les bases que han de regir la convocatòria del procés de selecció per a la provisió de cinc places d’agent mitjançant comissió de serveis.

És a dir, va dirigit a les persones que ja tenen carrera en cossos de policia local de la resta de Catalunya o dels Mossos d’Esquadra, amb una antiguitat mínima de dos anys, i que anirien destinats de forma temporal a un lloc diferent —és a dir, Reus— d’on estan establerts en l’actualitat.

El trasllat seria vàlid durant un any, amb la possibilitat de prorrogar-lo dotze mesos addicionals, i és una manera d’agilitzar l’ampliació de la plantilla. En paral·lel, el consistori està treballant en l’oferta pública de places per al 2025. Cal recordar que es preveu assolir la xifra de 182 efectius abans que acabi el 2025, un any abans del que s’esperava en primer terme.

Els aspirants han d’estar en possessió dels permisos de conduir de classe B i A2, en servei actiu, i acreditar el coneixement del català B2 i les condicions físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions del lloc de treball, així com comptar amb la conformitat expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament al qual pertany amb relació a l’adscripció al consistori reusenc. D’altra banda, no pot haver estat condemnat per cap delicte, ni estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, ni trobar-se afectat en procediment administratiu o judicial que pugui ser incompatible.

Les funcions vinculades a la plaça són protegir les autoritats de la corporació; custodiar els edificis, instal·lacions i dependències municipals; ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit; instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins del nucli urbà; exercir de policia administrativa i de policia judicial, d’acord amb la normativa vigent; dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos; vigilar els espais públics; cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits a fer-ho; prestar auxili en accidents i catàstrofes; i vetllar pel compliment de la reglamentació en matèria de medi ambient, protecció de l’entorn i seguretat viària, entre altres.