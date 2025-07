El Ploms presenta un pla per reestructurar el deute i s’aixeca el preconcurs de creditors

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

El Club Natació Reus Ploms reestructurarà el deute de l’entitat per a guanyar temps amb el qual estabilitzar la situació econòmica del club i eixugar el deute de 2,8 milions d’euros. El pla preveu que s’aturi el cobrament del crèdit, que no es cobrin interessos i s’eviti l’embargament de béns fins que el Ploms aconsegueixi vendre la parcel·la de 2.800 metres quadrats on estan instal·lades unes pistes de pàdel.

El president del club, Isidre Guinjoan, continua considerant «prioritària» la venda d’aquests terrenys: «Quan s’hagi venut la parcel·la pagarem el 100% del deute. Ara mateix estem negociant». No obstant això, en aquesta ocasió el president no s’aventura a establir cap data concreta.

«El millor seria vendre-ho com més aviat millor, però no sabem quan serà. Potser en una setmana o un any», afirma. A més, Guinjoan assegura que aquest temps extra també permet «no haver de córrer i malvendre la parcel·la», ja que «si abans ens hagués vingut algú donant-nos 300.000 euros menys del que demanàvem, però que s’ho emportava a l’instant, ho hauríem acceptat. Ara no».

El pla de reestructuració ha estat revisat i ha rebut el vistiplau de l’empresa experta Nuvagest Concursal, ubicada a Madrid, fet que li dona més «credibilitat». Actualment, s’està a l’espera de la signatura del pla per part dels creditors i el president del CN Reus Ploms confia en el fet que serà en pocs dies.

«Ara el jutjat ja està assabentat, perquè havien de saber si presentàvem un pla de reestructuració o anàvem a concurs», afegeix. Alhora, el club esportiu queda fora del preconcurs de creditors en el qual va entrar el setembre de l’any passat: «El preconcurs s’aixeca en el moment en què el jutjat accepti el pla, perquè s’entén que l’entitat és viable seguint el pla».

La tempesta perfecta

La pregunta és; com s’ha arribat a què el club tingui un deute de 2,8 milions d’euros? Per un costat, està l’històric deute que el club arrossega des de fa anys per un seguit d’hipoteques. A això, s’hi suma la pandèmia, que va paralitzar l’activitat i va provocar una caiguda del 50% dels socis i usuaris de l’entitat. Tot i que posteriorment es va recuperar lleugerament, no s’ha tornat als nivells prepandèmia i en els darrers anys l’entitat s’ha estancat en un total de 1.400 socis i 600 usuaris abonats.

A continuació, la guerra d’Ucraïna va causar l’increment del preu de diferents productes que van afectar també l’economia del club. Finalment, la gota que va fer vessar el got va ser la reclamació de 270.000 euros per part de la Seguretat Social l’any passat. Tot plegat va conduir a l’entitat a un ERTO que va afectar a set treballadors i l’entrada a preconcurs de creditors.

Encara que aquesta reestructuració podria ser l’inici de la solució pel CN Reus Ploms, Isidre Guinjoan es mostra cautelós: «Ploms és viable avui i a curt termini, que significa 3 o 4 anys. Però si tenim un ensurt com, per exemple, canviar les calderes, seria un problema. Tot el que és manteniment es pot fer, inversió no». Així i tot, els resultats econòmics de l’exercici 2024 generen un cert optimisme, ja que després de tres anys de pèrdues el club tanca un any en positiu.