Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi 2025 vol reivindicar els artistes catalans i espanyols que han «migrat» fora de l'estat per formar-se, i que s'han integrat en companyies estrangeres. La mostra ha programat diversos espectacles internacionals que compten amb artistes del país.

«Ells acaben quedant-se fora de les nostres fronteres, però des del Trapezi estem aconseguint donar-los-hi visibilitat», ha remarcat una de les codirectores de la mostra, Cristina Cazorla. La fira que se celebrarà del 14 al 18 de maig a Reus també es fixarà en qüestions com el gènere, la conciliació i la salut mental. L'activitat professional comptarà amb companyies del Quebec per reforçar la «internacionalització» del Trapezi.

La programació compta amb una trentena de companyies que oferiran una cinquantena d'actuacions al llarg de cinc dies. Per primer cop, s'ha assolit la igualtat de gènere entre els participants, amb 49 dones i 45 homes. Cazorla ha comentat que han posat una «mirada molt especial» en el gènere, «no només en les dones o els homes que estan en escena, sinó que en totes aquelles que estan a darrere: gestores, distribuïdores, directores, i les dramaturgues. Fer un espectacle és fer art i requereix d'un gran equip», ha afegit.

Trapezi ha volgut apostar per espectacles de companyies internacionals on hi ha artistes «del nostre país». Cazorla ha clamat per uns estudis superiors de circ a Catalunya, per evitar que els estudiants hagin de marxar fora. El regidor de Cultura de Reus, Daniel Recasens, ha assegurat que la «migració cultural» és una qüestió que els «preocupa». «El talent marxa per buscar oportunitats, i el Trapezi n'ha de parlar i tornar a portar aquest talent cap a casa», ha reblat.

En aquest sentit, destaquen propostes com la companyia Cie Bêtes de Foire amb l'espectacle Décrochez-moi-ça; Cirque Pardi, amb la proposta Low Cost Paradise; i Les Filles du Rard Palle que portaran La Rueda Giratòria. En total, s'han programat fins a nou espectacles d'artistes catalans o estatals que han fet la seva carrera fora.

L'edició d'enguany també ha volgut donar veu a temes com la conciliació i la maternitat, programant espectacles com Vida Tarodial de Roserai Circ, que aborda la maternitat i les dificultats que afronten les mares artistes per equilibrar la seva vida personal i professional.

Nou espai a la Sala Santa Llúcia

Aquest any la Sala Santa Llúcia s'incorpora com a espai per a espectacles de sala, sumant-se al Teatre Fortuny i al Teatre Bartrina. A la Sala Santa Llúcia s'hi podran veure peces interpretades per una sola persona «amb objectes i nous imaginaris», ha dit Cazorla. A més, el Parc de la Festa recuperarà dues grans carpes de circ, mentre que el cabaret continuarà fent-se a plaça d'Anton Borrell, dins el parc Sant Jordi.

Col·laboració amb el Quebec

En l'aposta per la «internacionalització», la direcció artística ha subratllat la col·laboració amb el Quebec, un «pol» de circ en l'àmbit mundial. En el programa d'activitats professionals hi haurà diverses mostres i xerrades de companyies quebequeses.

Cazorla ha assenyalat que el Trapezi és un «punt de trobada» del circ del sud d'Europa. I ha indicat la feina que s'ha fet perquè diversos referents de festivals de circ europeus vinguin a Reus, ja que el Trapezi és un dels mercats estratègics de les arts escèniques i de la música de Catalunya.

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrat que la ciutat sigui «referent» en el sector del circ. I ha refermat el compromís per tenir una programació cultural durant tot l'any. De la programació del Trapezi ha reivindicat el circ com un «espai de reflexió». Ha apuntat que la fira ofereix poder «gaudir d'un espectacle cultural molt ben construït que sempre et remou i et regira».

Cartell de Cèlia Grifoll

El cartell de l'edició d'enguany és de la reusenca resident a Lleida, Cèlia Grifoll. La il·lustradora ha creat una escena on l'elefant del Trapezi camina damunt unes xanques, s'hi veuen edificis on hi ha una equilibrista, un malabarista i un músic. La jove ha volgut plasmar el que veia al carrer quan sortia al carrer i era el cap de setmana del Trapezi.