L’Ajuntament de Reus realitzarà millores al camí de la Sena i el Burgaret

L’Ajuntament de Reus ha tret a exposició pública el projecte de millora del camí de la Sena i el Burgaret, situat al terme municipal de Reus. Aquest camí, de 1.470 metres de longitud, serà objecte d’unes actuacions que tenen com a objectiu millorar les seves condicions de confort i seguretat per als usuaris, així com preservar-ne el caràcter rural.

El projecte, amb un pressupost de 184.492,40 €, inclou la millora del ferm del camí; el control i gestió de les aigües pluvials; la preservació del caràcter rural del camí; i el foment de l’ús sostenible.

Un cop aprovat definitivament aquest projecte, caldrà licitar les obres previstes, que tindran un termini d’execució aproximat de 3 mesos. El regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha destacat que «amb aquesta intervenció, reforcem el nostre compromís amb la millora de la xarxa de camins rurals del municipi, fonamentals tant per a l’activitat agrícola com per a la mobilitat sostenible. Volem que aquests camins siguin espais d’ús compartit, segurs i accessibles per a tothom».