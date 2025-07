L’Aeroport de Reus inaugura temporada esperant arribar a 1,3 milions de viatgers

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

L’Aeroport de Reus ja ha encetat la temporada 2025. Fins al novembre, sis aerolínies connectaran la capital del Baix Camp amb una trentena de destins diferents, a través de 44 connexions. La majoria de les propostes es troben al Regne Unit i a Irlanda, els principals mercats de què s’abasteix l’aeròdrom, amb gairebé un 85% de la quota d’usuaris (el 2024), si bé també s’habilitaran enllaços amb països com Alemanya, França, Bèlgica o els Països Baixos.

En l’àmbit estatal, l’únic vol directe unirà amb Palma de Mallorca, de la mà d’Air Nostrum, amb dues freqüències setmanals —dimarts i dissabtes— d’anada i tornada entre el 17 de juny i el 13 de setembre.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona preveu que 1,3 milions de viatgers passin per les instal·lacions reusenques, una dada que permetria superar els 1,18 milions que es van registrar el 2024. «L’Aeroport de Reus és una infraestructura clau per a l’arribada de visitants a la Costa Daurada i Terres de l’Ebre procedents dels mercats internacionals. Per aquest motiu, des de la Diputació, i a través de la Taula Estratègica de l’Aeroport, continuem treballant amb l’objectiu d’augmentar els vols i l’arribada de visitants per allargar la temporada del març al novembre, així com en la diversificació dels mercats, les destinacions i les aerolínies que operen des de l’Aeroport», assenyala la presidenta de l’ens supracomarcal, Noemí Llauradó.

En aquests moments, ja hi ha actius trajectes cap a França (París-Orly), Irlanda (Shannon, Dublín i Cork), el Regne Unit (Manchester, Glasgow, Leeds-Bradford, East Midlands, Londres-Stansted i Birmingham) i Països Baixos (Eindhoven). Aquesta mateixa setmana, s’aniran incorporant propostes com Newcastle, Liverpool o Düsseldorf-Weeze, a Alemanya.

En l’última temporada, Dublín, Manchester, Londres i Birmingham van ser les connexions favorites. Per la seva banda, Belfast, capital d’Irlanda del Nord, va créixer en un 54,3%, situant-se com la cinquena ruta que més passatgers va moure. Jet2.com és una de les aerolínies que més se centra en el mercat anglòfon.

Aquest 2025 oferirà dotze vols directes, essent l’única opció que permet anar a Edimburg des de Reus. Fonts de la companyia assenyalen que s’incrementarà en 34.000 places addicionals l’oferta de seients per a aquests mesos, arribant a un total de 190.000, un 22% més que el 2024. En el seu cas, estrenarà dos nous enllaços: amb Liverpool (des del 4 de maig) i Londres-Luton (5 de maig). El pic esperat serà de 40 vols setmanals, en ple estiu.

Una de les principals novetats del 2023 va ser l’operativa de Vueling entre Reus i París-Orly. La unió amb la capital francesa ha mogut unes 20.000 persones en les dues anualitats consecutives en què ha estat operativa i l’empresa ha decidit mantenir-la, amb dues freqüències setmanals —dimecres i diumenges— durant la temporada d’estiu. Segons apunten fonts a Diari Més, hi ha programats més de 21.000 seients per a aquesta ruta fins a l’octubre.

L’aerolínia més activa a la capital del Baix Camp serà TUI, que ofereix tretze connexions a Escòcia, Irlanda del Nord, Anglaterra, Gal·les —l’única que permetrà anar a Cardiff—, Irlanda i Bèlgica. En segona posició arranquen, amb dotze enllaços, Jet2.com, amb la seva connexió amb el mercat anglòfon, i Ryanair, amb una proposta variada que unirà no només amb el Regne Unit i Irlanda, sinó també amb Alemanya (Weeze-Düsseldorf s’està consolidant després de dues temporades en actiu), Països Baixos i Bèlgica.

EasyJet estrenarà operatives amb Londres-Southend, Glasgow i Belfast, incrementant la xifra a cinc destinacions possibles. Finalment, Vueling i Air Nostrum només ofereixen un recorregut, però són dues opcions altament sol·licitades, com París i Palma de Mallorca.

L’històric

Des de l’esclat de la pandèmia, l’Aeroport de Reus ha anat recuperant progressivament el nombre de passatgers. El 2023 ja va tornar a assolir la fita del milió i, l’any passat, va arribar als 1,18 milions. Era la millor dada des del 2011, quan es van registrar 1,36 milions d’usuaris de les seves instal·lacions.