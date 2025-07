Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Festival Accents ha anunciat la nova data per al concert de Sopa de Cabra, que es va haver d'ajornar per causes mèdiques del bateria. Per tant, l'acte es farà el dijous 5 de juny a les 20.30 h al Teatre Fortuny de Reus.

Les entrades comprades per al concert inicialment previst per al dissabte seran vàlides per a la nova data sense necessitat de fer cap canvi. Aquelles persones que vulguin el retorn de les entrades podran posar-se en contacte amb el Teatre Fortuny trucant al telèfon 977 01 06 59 o enviant un correu electrònic a taquillafortuny@gmail.com.

El termini màxim per sol·licitar el reemborsament serà el divendres 4 d'abril a les 15:00 h. A partir d'aquesta data, ja no es retornaran els diners de les entrades.

El concert es va haver d'ajornar a causa de problemes de salut del bateria del grup, Pep Bosch, que va ser traslladat a l'hospital després del concert a Vic i es troba pendent de diagnòstic definitiu.