El Giny de Reus torna als seus orígens com a escola de circ amb la Marató de Disciplines Aèries

A poc a poc, el Giny va cobrant una nova vida amb energies renovades. Ja s’havia anunciat que esdevindrà una escola cultural feminista de gestió publicosocial i amb la participació de múltiples entitats, però, ahir, l’equipament va tornar als seus orígens.

Nascut com a escola de circ, va esdevenir seu de la Marató de Disciplines Aèries, una trobada de classes simultànies per conèixer diferents disciplines relacionades amb el circ i les acrobàcies, organitzada per Circ de les Musaranyes i Icària Cooperativa.

A l’interior, es desenvolupaven durant tot el dia sessions de formació sobre aeris. Amb l’únic suport de dues teles que queien des del sostre, els participants van aprendre a enfilar-s’hi i a dur a terme girs que, abans, pensaven que eren impossibles. «Apuja el cul!», alertava la professora, revelant la clau per assolir l’èxit en un dels primers moviments.

A mesura que s’anaven combinant tècniques i, com no podia ser d’altra manera, a certa alçada, la dificultat incrementava i els assistents intentaven sortir-se’n al millor possible. Bocabadada quedà la mestra amb una alumna que presta desxifrà els secrets del circ i res no semblava tenir dificultat per a ella. «Ho fa molt de pressa», expressà, impressionada.

L’organització estava encantada amb el desenvolupament de l’activitat i és que s’havien omplert les places que s’havien habilitat per a la totalitat de la jornada, i això que n’hi havia una desena per hora. Fins i tot, una mare va voler que fos un regal sorpresa per a la seva filla.

«Estàs flipant, oi? No t’ho hauries pogut imaginar mai de la vida això», li comentava en veure la seva cara de sorpresa endinsant-se al Giny. En paral·lel, al matí, a la plaça de les Xiquetes i els Xiquets, va tenir lloc un taller de circ a l’aire lliure.

Costava que petits i grans s’animessin a formar-ne part, desanimats pel fred i el vent que feien que no fos agradable esperar a l’exterior, però, a poc a poc, encara que fos com a sala d’espera improvisada abans del torn a cobert, més d’un va atrevir-se a grimpar i posar a prova les seves habilitats.