Crònica: Córrer amb el cor

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Més de 2.000 persones van prendre part en la sortida de la I Cursa Fem Salut Sant Joan d’ahir diumenge 30 de març. Una primera edició exitosa d’un esdeveniment que ha tingut com a protagonistes als mateixos pacients del Salut Sant Joan Reus - Baix Camp, que no es van acovardir davant del vent gèlid matinal.

Amb un ambient lúdic, bona estona abans de donar el tret de sortida a les 10 hores una gran quantitat de gent omplia l’avinguda del Doctor Josep Laporte, just davant de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR). Aquesta comitiva anava encapçalada per 86 pacients de l’hospital amb diferents malalties com fibromiàlgia, malalties oncològiques, Covid persistent o obesitat, que van dur a terme un recorregut d’un quilòmetre adaptat a la seva condició física i en tot moment supervisat per professionals de l’hospital i 200 estudiants de la URV voluntaris.

En donar-se el tret de sortida, els pacients van recórrer el traçat que va tombar pel voltant de l’hospital acompanyats per la Jana, la nova mascota de l’HUSJR. Aleshores, es van preparar a la línia de sortida els corredors.

Un total de 2.000 persones que, minuts després, van sortir en massa per participar en un esdeveniment que va destinar els fons recaptats a la Unitat de rehabilitació cardíaca de l’HUSJR. Aquests van completar un recorregut de cinc quilòmetres que va connectar simbòlicament l’Hospital Sant Joan amb l’Antic Hospital.

La metgessa del Servei de Fisiologia Clínica i Avaluació Funcional de l’HUSJR i encarregada d’organitzar la cursa dels pacients, Paola Ugarte, es va mostrar gratament sorpresa davant la resposta ciutadana amb 2.100 inscrits.

Una resposta que va ser instantània, ja que, després d’haver-se anunciat oficialment l’esdeveniment el 12 de febrer, el 19 del mateix mes es van haver de tancar inscripcions en cobrir-se les 2.000 places previstes. «Sabem que s’han quedat moltes persones fora, esperem poder ampliar si ho podem tornar a fer l’any vinent», desitja.

Ugarte també va destacar el fet que s’hagi animat a pacients a dur a terme una activitat esportiva que «per les seves patologies de base mai tindrien l’oportunitat de participar en una cursa». Entre aquests participants hi havia el Rubén Gómez, pacient de l’hospital que va completar el recorregut: «M’ha motivat molt fer-ho en grup.

Quan ho faig sol sento que em costa molt i penso que no ho puc fer. Però quan veig més gent com jo, gent gran fins i tot, que li costa, però ho fa, a mi em motiva». A més, Gómez demostra que el missatge que els professionals de l’Hospital Sant Joan de Reus volien enviar ha arribat als pacients participants: «Si puc fer un quilòmetre avui acompanyat de més gent, per què no ho puc fer cada dia? És una motivació pel futur».

Per un altre costat, Ugarte va fer valdre el gran esforç en dissenyar un recorregut amb unes condicions que fossin segures perquè els pacients poguessin participar: «Vam creure que un quilòmetre era una distància lògica i vam dividir els pacients en vuit grups de deu pacients cadascun. Cada grup anava acompanyat de tres voluntaris dels graus de Medicina, Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició de la URV i un o dos professionals de la casa».

«Des de la Universitat ens van oferir ser voluntaris i ens van explicar la nostra tasca. Ha estat una experiència molt gratificant i els pacients ens ho han agraït molt», va explicar Júlia Badia, estudiant de tercer any del grau de Medicina de la URV i voluntària de la cursa.

Alhora, la seva companya, Lourdes Sánchez, també estudiant de Medicina i voluntària, va comentar que «els hem acompanyat durant el recorregut per si en qualsevol moment necessitaven alguna ajuda, però no hi ha hagut res greu». Durant la cursa hi havia diferents punts de control amb cadires de rodes i punts d’evacuació d’emergència, però no va ser necessari fer-ne ús i la cursa es va desenvolupar sense incidents.