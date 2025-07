Reus clausura la 43a Olimpíada Escolar amb una gran festa esportiva

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Pavelló Olímpic Municipal va acollir ahir a la tarda la cerimònia de cloenda de la 43a Olimpíada Escolar. L’acte va començar amb el lliurament de les medalles de la competició de Ritmes i Balls, celebrada també durant la tarda al pavelló, i va continuar amb el tradicional lliurament de les medalles de l’Olimpíada Cultural.

En aquesta edició, l’or va ser per a l’escola Marinada de Cambrils, la plata per al centre Santa Anna de Castellvell del Camp i el bronze per a l’escola Josep Maria Soler i Gené de Montbrió del Camp. L’apagada de la flama, la baixada de la bandera olímpica i la cloenda oficial van posar punt final a setmanes de competicions, esforç i superació.

La 43a edició de l’Olimpíada Escolar de Reus ha comptat amb la participació de 46 escoles i 2.297 nens i nenes del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Des del 10 al 28 de març, els esportistes han competit en dotze disciplines diferents: minibàsquet, futbol 7, bitlles catalanes, futbol sala, atletisme, gimnàstica rítmica, escacs, natació, bàdminton, tennis taula, pàdel i ritmes i balls.

L’Olimpíada Escolar, organitzada per l’Ajuntament de Reus a través de Reus Esport i Lleure i el Consell Esportiu del Baix Camp, té com a objectiu fomentar l’esport escolar i l’esperit de participació i competició entre els centres educatius.