Veïns del barri Montserrat de Reus recullen signatures contra el sistema porta a porta de la brossa

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El sistema de recollida de la brossa porta a porta arribarà al barri Montserrat el 7 d’abril. La seva implementació, però, no és del gust de tothom. Un grup de veïns ha començat a recollir signatures per expressar la seva disconformitat amb el nou servei. En una setmana, ja se n’han registrat 330. La seva portaveu, Mar Comino, expressa que «primer volem unes millores que necessitem al barri des de fa moltíssims anys».

Comino assenyala problemàtiques com «tenim rates als carrers i ara comencen a sortir les paneroles», la presència de prostitució, la poca il·luminació de fanals d’indrets com el parc de la Moreneta, l’estat dels pals de la llum, la proliferació d’herbes o que «a algunes cases no els arriba l’aigua amb prou pressió o el gas».

Afegeix que s’haurien de repintar i il·luminar els passos de vianants del carrer d’Astorga a l’altura del barri, com passa en altres trams del vial. «Si el sistema és tan important, que s’implanti en un altre barri i que a nosaltres ens facin les millores i, si els resultats surten positius, aleshores assumirem el nou sistema quan toqui, però abans necessitem moltes altres coses», comenta la portaveu.

Així mateix, Comino lamenta que no s’hagi comunicat amb anterioritat als residents, més enllà de l’associació de veïns, la intenció d’implantar el porta a porta. «No ens hauríem d’haver trobat una carta a la bústia amb què se’ns citava per anar a buscar als cubells, sinó que s’hauria d’haver convocat una reunió veïnal per explicar-nos-ho», opina.

De fet, l’Ajuntament de Reus té prevista una reunió amb l’associació de veïns del barri la pròxima setmana, una trobada que «ha estat convocada a instàncies del consistori», afirmen fonts municipals. «Des de la regidoria, s’ha portat a terme una campanya informativa a tot el veïnat per explicar el funcionament del sistema», afegeixen.

Primeres actuacions

Amb tot, l’Ajuntament ja ha començat a actuar a la via pública. Aquesta setmana, s’han estat tallant les herbes que creixien a les voreres, «que arribaven a l’altura de la cintura en alguns punts», explica Comino. «Per què no s’ha fet abans?», es pregunta, tot afegint que l’estat del carrer hauria de ser òptim «tot l’any». En aquest context, fonts municipals detallen que ja s’ha fet una actuació a les males herbes i que els pròxims dies s’intervindrà al parc de la Moreneta i en la pintura viària.

El sistema

La retirada dels contenidors i la posada en marxa del nou servei està prevista per al 7 d’abril, i implicarà a 384 domicilis. La recollida porta a porta implica lliurar els residus davant de l’accés de casa, abans de les 21 hores, en uns dies determinats per a cada fracció: dilluns (resta i orgànica), dimarts (envasos i tèxtil sanitari), dimecres (orgànica i tèxtil sanitari), dijous (envasos i tèxtil sanitari), divendres (orgànica i paper i cartró) i dissabte (envasos i tèxtil sanitari). El sistema ja s’havia implantat, com a prova pilot, al sud de l’avinguda de Salou i a l’avinguda del Morell.