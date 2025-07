Aprovat el projecte per transformar el Centre Catòlic de Reus en el nou Centre d’Arts Escèniques

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial aquest divendres el projecte bàsic i executiu de la rehabilitació del Centre Catòlic com a centre d’arts escèniques. El projecte, redactat per la UTE formada pels equips d’arquitectura Soffito, NUA i Sandra Álvarez, es proposa rehabilitar l’edifici per dotar-lo d’identitat i coherència; resoldre les patologies detectades per salvaguardar els valors històric, simbòlic i arquitectònic de l’immoble; i, alhora, definir un nou espai central que impulsi i intensifiqui la coordinació, producció, treball i acompanyament de totes les disciplines escèniques.

L’immoble rehabilitat formarà part de la xarxa d’equipaments de la ciutat vinculats a les arts escèniques i a l’àmbit cultural i, d’acord als objectius del Pla d’Acció Municipal 2023-2027, ha de contribuir a recuperar la fortalesa i la capitalitat de l’àmbit escènic de Reus.

Imatge virtual del futur Centre Catòlic de Reus.Ajuntament Reus

El projecte planteja una rehabilitació integral de l’edifici per millorar-ne les seves condicions de seguretat estructural i salubritat, adaptar-lo funcionalment al nou ús, millorar les seves condicions de confort i el seu funcionament energètic, tot equipant-lo amb les instal·lacions adients i adaptant-lo a les exigències de les normatives actuals.

Les actuacions suposen intervenir respectuosament, conservant la memòria i l’atmosfera de l’edifici, preservant els elements valuosos com l’escala, els paviments originals més preuats, la ferradura, el sostre de voltes del teatre, les portes i finestres nobles o el mobiliari de la biblioteca. Al retirar els falsos sostres, surt a la llum l’estructura de bigues de fusta. A més, es millorarà l’eficiència energètica i es dotarà el centre amb les instal·lacions necessàries sense afectar la seva essència històrica ni la seva identitat.

Imatge virtual del futur Centre Catòlic de Reus.Ajuntament Reus

Es plantegen intervencions estratègiques en 4 punts clau: l’atri, l’espai públic, els terrats i el Bràvium. Totes les intervencions permeten generar espais diferents per donar cabuda a tots els formats culturals i artístics.

Pressupost i termini

La redacció del projecte bàsic i executiu es va adjudicar a la UTE formada pels equips d’arquitectura Soffito, NUA i Sandra Álvarez, com a culminació del concurs restringit de projectes convocat per l’Ajuntament per fer l’encàrrec.

L’aprovació del projecte permetrà la licitació de les obres, amb un pressupost de licitació de 2.631.235,96 euros i un termini d’execució de 14 mesos.

Cessió de l’edifici

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, van signat l’octubre de 2023 el conveni entre la Parròquia Prioral de Sant Pere Apòstol i l'Ajuntament de Reus per a la rehabilitació, la cessió i el manteniment de l'activitat cultural del Centre Catòlic. La signatura del conveni implica la cessió d'un dret de superfície de l'immoble en favor de l'Ajuntament amb una durada de 50 anys. El consistori es farà càrrec del projecte i les obres de rehabilitació; i farà ús de les instal·lacions, llevat d'uns espais a la segona planta que seran per a l'ús de l'Arquebisbat.

Donada la trajectòria i l’activitat desenvolupades per l’Associació Bravium Artístic i Cultural, l'acord també preveu que l'Ajuntament donarà cabuda de forma estable i continuada a la seu social i a l’activitat d’aquesta entitat al teatre rehabilitat. Aquest ús es regularà mitjançant un conveni específic.