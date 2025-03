Reus posa en marxa la Xarxa de patis i balcons per promoure els espais de verd privat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus posa en marxa la Xarxa de patis i balcons de Reus, una iniciativa per promoure els espais de verd privat de la ciutat, ja siguin balcons, terrasses, patis o jardins, fer visible la seva aportació al benestar col·lectiu i incorporar aquests espais al procés de renaturalització urbana. Amb aquest objectiu, des de la xarxa s’organitzaran tallers i s’acostaran recursos de divulgació per aplicar criteris de sostenibilitat en la gestió d’aquests espais i afavorir la biodiversitat urbana.

La Xarxa s’emmarca en el projecte RENATUReus, de renaturalització i resiliència de la ciutat, que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Per donar visibilitat al paper d’aquests espais i incentivar que més persones en tinguin cura, des de la xarxa s’organitzaran tallers, s’acostaran recursos de suport, i es promouran trobades per posar en comú experiències diverses, des de la incorporació a aquests espais verds de plantes aromàtiques i medicinals fins a la creació de jardins de papallones.

Per formar part de la xarxa només cal inscriure’s omplint el qüestionari en aquest ENLLAÇ.

Tallers

El proper dissabte, dins les jornades Hola Primavera, tindrà lloc el primer taller de verd i cultiu domèstic, que en aquesta ocasió tindrà lloc a la Biblioteca Xavier Amorós, on des del maig de l’any passat funciona la Biblioteca de les Llavors. El taller repassarà alguns conceptes bàsics, des de la ubicació de les plantes, el reg o la tria d’espècies vegetals, i totes les persones que hi participin s’emportaran una petita planta aromàtica i una selecció de llavors de flors pensades especialment per afavorir els pol·linitzadors. Les inscripcions es poden formalitzar en aquest ENLLAÇ.

A partir del mes d’abril es programaran noves sessions de tallers de jardineria i cultiu domèstic, que tindran lloc als centres cívics de la ciutat:

Posem a punt la terrassa o el balcó. El dimarts 8 d’abril, de 18 a 20 h a al CC Mas Abelló, i el 24 d’abril de 18 a 20 h al CC Ponent.

Un balcó florit, aromàtic i comestible, el 24 d’abril, de 10 a 12 h, al CC Llevant, i 29 d’abril, de 10 a 12, al CC Gregal.

Els tallers, així com totes les activitats organitzades des de la xarxa, son obert a tothom, però en cas que hi hagi més inscripcions que places disponibles tindran preferència les persones inscrites a la xarxa.