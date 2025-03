La I Cursa Fem Salut Sant Joan comptarà amb 2.000 participants

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

L’entitat de dret públic Salut Sant Joan Reus-Baix Camp ultima els detalls de la I Cursa Fem Salut Sant Joan. La iniciativa, de caràcter solidari i que tindrà lloc aquest diumenge, 30 de març, ha hagut de tancar les inscripcions molt abans del previst per l’allau d’interès que ha suscitat. En la presentació de l’esdeveniment, a mitjan febrer, es va informar que hi havia temps per apuntar-se fins al 28 de març i que el topall s’havia establert en 2.000 persones. Meta assolida. «El 19 de febrer ja vam haver de tancar perquè no podíem assumir més de 2.000 persones», expliquen fonts de l’hospital.

De fet, si s’accedeix a la pàgina web femsalutsantjoan.cat, s’informa que les inscripcions estan tancades i que «per motius logístics ens és impossible ampliar el nombre d’inscripcions». «Els professionals que participen en l’organització d’aquest projecte agraïm la confiança de totes les persones inscrites en les dues modalitats de la cursa», tanca el missatge.

La I Cursa Fem Salut Sant Joan és una jornada solidària que busca promoure l’exercici físic, oberta a tota la població i organitzada en commemoració del Dia Mundial de l’Activitat Física. La prova sortirà i arribarà a l’Hospital Universitari Sant Joan, s’iniciarà a les 10 hores i tindrà dos circuits: un de 5 quilòmetres i un d’1 quilòmetre que estarà adaptat per a pacients i que girarà al voltant del centre.

Els beneficis que s’obtinguin, per exemple, amb les inscripcions aniran destinats íntegrament al Programa de Rehabilitació Cardíaca de l’entitat, que busca connectar-se amb les unitats de rehabilitació cardíaca de l’Estat i posar dades en comú. Cada any, 300 persones es veuen afectades al territori per un infart. «La rehabilitació cardíaca és un programa d’activitats per millorar la condició física, mental i social d’aquestes persones, i l’objectiu és incrementar el coneixement de la malaltia, millorar la conscienciació i l’autocura per recuperar l’autoestima i la millora global de la qualitat de vida», explica Salut Sant Joan.

Els voluntaris

La cursa compta amb el suport de l’Ajuntament de Reus, el Consell Esportiu del Baix Camp, l’Associació Amics de l’Hospital i la Universitat Rovira i Virgili (URV), així com amb el patrocini de diverses entitats i empreses. Més de 150 voluntaris ja estan immersos en els preparatius.

De fet, estudiants de Medicina, Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició i Dietètica de la URV van preparar dimarts a la tarda les bosses per als participants de l’activitat i van ultimar els detalls del recorregut, abans de berenar pa amb oli i xocolata, gentilesa de Forn Sistaré.