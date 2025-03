Des d’ara i fins Sant Jordi, llegir llibres salva vides

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana ha arrencat la tercera edició de Girem Full!, una activitat solidària que té com a objectiu recaptar fons per a la recerca en càncer a través del foment de la lectura. Aquesta iniciativa està impulsada pel Gremi de Llibreters de Catalunya, la Fundació Collserola i l’hospital Clínic Barcelona-IDIBAPS.

L’activitat està oberta a tothom i participar-hi és molt senzill: només cal recollir els punts de llibre entre el 21 de març i el 23 d’abril a les llibreries participants i escriure-hi una ressenya. Es poden retornar al mateix punt, es poden dipositar a les bústies instal·lades a les diferents seus de l’hospital Clínic Barcelona o es poden enviar digitalment. Totes les ressenyes recollides es transformaran en hores de recerca contra el càncer. Així, cada llibre llegit es transforma, gràcies als padrins que contribueixen al finançament del projecte, en 20 euros per a la recerca en càncer al Clínic-IDIBAPS.

«Ens adrecem a un públic ampli i divers. Membres de la comunitat escolar, amants de la lectura, professionals del món de la salut, empreses, particulars i tota persona interessada a aportar el seu gra de sorra en la lluita contra el càncer», explicava en la presentació d’aquesta edició Eric del Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya.

Els fons recaptats gràcies a aquesta campanya es destinen a potenciar la recerca en immunoteràpia al Clínic-IDIBAPS, un centre de referència en salut i recerca biomèdica. Amb 25 grups de recerca, aquest centre treballa per afrontar els grans reptes de l’oncologia, des del desenvolupament de nous tractaments i tècniques de diagnòstic fins a la comprensió dels mecanismes biològics del càncer.

Pel que fa a les llibreries participants, es poden consultar a la mateixa web del projecte. En el cas de la demarcació de Tarragona, els punts de llibre es poden recollir a la llibreria Gaudí de Reus (carrer de la Galera, 12) i a la llibreria Roca de Valls (carrer de la Cort, 60).

En l’edició anterior de Girem full! hi van participar més de 30 escoles i gairebé 60 llibreries i es va assolir una xifra extraordinària: 6.435 ressenyes de llibres, 1.073 hores de recerca i 128.700 € destinats a la recerca contra el càncer. Hi van participar lectors de totes les edats, des de l’any fins als 99, i un 73% dels participants van ser menors de 15 anys.

Per a més informació del projecte i saber on es poden dipositar els llibres, així com el mapa complet de les llibreries participants, es pot consultar el web de Girem full! (https://dona.clinicbarcelona.org/giremfull).