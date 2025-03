El Cicle de Primavera al Cementiri de Reus es consolida amb cinc noves activitats de petit format

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus organitza la tercera edició del Cicle de Primavera al Cementiri General de Reus amb sis activitats que tindran lloc els mesos d’abril, maig i juny. D’aquesta manera, aquesta proposta per conèixer l’indret del cementiri des de diferents vessants que va néixer l’any 2023 es consolida amb més activitats que mai. «Ens hem consolidat en el calendari i tot gràcies a l’interès que ha mostrat la ciutadania en les dues edicions anteriors per una proposta que exposa temes d’interès cultural, artístic i històric, sempre amb sensibilitat amb l’espai que es desenvolupa», afirma la regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores.

Les activitats programades comencen el dimarts 1 d’abril a les 18 hores amb una conferència històrica anomenada La batalla de l’1 de març de 1838 entre liberals i carlins, a càrrec de Pilar Riera, del Centre d’Estudis Pere Virgili de Vilallonga del Camp. Aquest acte dona continuïtat a un seguit d’activitats que l’Ajuntament de Reus fa en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilallonga del Camp i el Centre d’Estudis Pere Virgili, en què «es parla sobre les víctimes de la batalla del Morell i Vilallonga que va tenir lloc l’1 de març de 1838». «El motiu de fer-ho aquí al cementiri és perquè aquí es conserva la capella i el monòlit que es van dedicar amb aquests difunts, que van ser recordats durant molts anys», explica la regidora.

A continuació, serà el torn de la xerrada que parlarà sobre els mausoleus del cementiri a través dels projectes conservats a l’Arxiu Municipal. Aquest anirà a càrrec de l’arquitecte reusenc Anton Maria Pàmies, que gràcies als documents de l’Arxiu podrà aprofundir sobre els orígens dels projectes, la voluntat darrere d’aquests o qui els va encarregar, tot «des d’un punt de vista històric i artístic». L’acte tindrà lloc el dimarts 29 d’abril a les 18.30 hores.

Les dues activitats següents del cicle passaran a desenvolupar una temàtica més abstracta; el dol. En primer lloc, el dimarts 6 de maig a les 18.30 hores, l’antropòloga i coordinadora del Crematori Municipal de Reus, Laia Merino, transmetrà algunes reflexions sobre els rituals funeraris dins de la societat catalana. En segon lloc, la psicòloga i psicoterapeuta dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Mar Pérez, aprofundirà amb el tema del dol a través d’una taula rodona. «De vegades quan venim al cementiri parlem molt de memòria, però en aquest cas volem entrar en la dimensió més personal i emocional i explicar els processos que es viuen durant el dol i com acompanyar-ho», comenta Flores.

Alhora, el cicle aposta un cop més per dur a terme una activitat relacionada amb la música. L’any anterior va ser a càrrec d’un clavicèmbal i, enguany, pren el relleu l’arpa. Anna Amigó presentarà l’obra El cançoner R-Evolucionat el dimarts 17 de juny a les 19 hores. «Sempre intentem tenir una activitat molt més artística i la proposta d’Amigó és molt adient per l’espai del Cementiri, on ja hi ha actuat», expressa la regidora responsable dels Serveis Funeraris. Els actes tornen a ser de petit format i, per aquest motiu, cal inscripció prèvia que es pot fer a partir d’avui a través de la pàgina web www.sfreus.cat.

Visites guiades

Finalment, el Cementiri continuarà oferint amb l’arribada del bon temps les visites diürnes. Aquestes tindran lloc el 30 de març, el 27 d’abril, el 26 de maig i el 22 de juny, a càrrec de la gestora cultural Raquel Ferret, i clourà definitivament el cicle. «Serà un bon final en aquest procés per conèixer l’evolució d’aquest espai i alguns dels elements artístics més destacats», clou Montserrat Flores.