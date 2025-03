Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus té ara mateix en exposició pública el projecte de construcció d’una Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) per a l’eliminació de nitrats i altres contaminants dels pous del polígon Agro-Reus. El projecte, en la línia de recuperació i aprofitament de l’aigua de proximitat, compta ara amb l’aprovació inicial per part de l’Ajuntament i, un cop superat el període d’exposició pública, entraria en fase d’aprovació definitiva i, finalment, de licitació i execució.

Aigües de Reus compta al polígon Agro-Reus amb una xarxa secundària de distribució d’aigua no potable, que discorre en paral·lel a la xarxa convencional d’abastament d’aigua. Aquesta aigua no apta per a ús de boca ja s’utilitza de fa temps en usos estrictament municipals, i també està a disposició d’aquelles empreses del polígon que no necessiten aigua potabilitzada per a la seva activitat habitual.

Aquesta xarxa de distribució paral·lela s’abasteix d’aigua no potable procedent dels pous anomenats City, Roquís i Agro Reus, amb una presència de nitrats i altres contaminants superior al màxim establert per llei i que, per tant, no pot subministrar-se per a ús de boca. És per això que aquesta aigua es destina habitualment a finalitats molt específiques, com és el cas de la neteja de la via pública o del clavegueram. Aquesta aigua també s’usa en la neteja dels vehicles municipals i en el reg d’espais públics i d’horts urbans.

El projecte ara redactat i a exposició pública preveu fer un pas endavant. Es tracta de construir una ETAP que permeti l’eliminació dels contaminants detectats a l’aqüífer.

Daniel Rubio, regidor responsable d’Aigües de Reus, afirma que «l’eliminació d’aquestes substàncies, mitjançant la nova ETAP, permetria potabilitzar aquesta aigua i, consegüentment, poder-ne destinar una part al subministrament d’aigua de boca de la ciutat, si fos necessari, sempre en paral·lel als usos que ara se’n fa».

El projecte redactat proposa un sistema d’eliminació dels nitrats per via biològica acompanyada de carbó actiu, és a dir, mitjançant uns reactors que transformaran els nitrats de l’aigua en nitrogen gas. Es tracta d’una tecnologia molt respectuosa amb l’aigua i l’entorn, ja que és un procés estrictament biològic.

En aquests moments, Aigües de Reus té implantats diversos sistemes tecnològics a la ciutat. Per exemple, en el cas de la mina del barri Fortuny, s’ha optat per una planta de tractament que fa servir l’osmosi inversa per a l’eliminació dels nitrats, mentre que en els pous que s’han recuperat els darrers anys a la zona de Bellissens la solució escollida ha estat un sistema amb resines d’intercanvi iònic.

D’aquesta manera, Aigües de Reus tindrà en marxa alhora diversos sistemes que es consideren plenament efectius en la lluita contra els contaminants, amb l’objectiu de testar-los paral·lelament i comprovar quin s’adapta millor a les necessitats, característiques i circumstàncies concretes de la ciutat, l’entorn i l’aigua de Reus.