Vermouth Miró Gran Reserva, nomenat millor vermut de Catalunya 2025

Els Premis Vinari de Vermuts ha guardonat al Vermouth Miró Gran Reserva de Vermouth Miró com a millor vermut de Catalunya 2025. Prop de setanta elaboradors s’han presentat al concurs organitzat per Vadevi i aquest dimecres s'han anunciat els guanyadors.

Després d’un tast a cegues molt extens, on grans sommeliers professionals i tastadors van poder gaudir abans que ningú de tots els vermuts catalans que es van presentar. Aquest dimecres a la Cambra de Comerç de Reus s’han anunciat tots els guanyadors.

«Els vermuts representen l’essència de Catalunya, però també de la nostra ciutat, ja que forma part de l’ADN de Reus», ha reconegut Sandra Guaita, alcaldessa del municipi que acull l’onzena edició dels premis. La batlle ha expressat la seva gratitud a tots els presents i ha assegurat que «és una bona eina per reivindicar la cultura i tradició de Catalunya», una raó més perquè sigui celebrada en aquesta gala.

A més del Vermouth Miró també s'han guardonat una trentena de projectes guardonats, des de vermuts fins a vermuteries i etiquetes, passant per grans iniciatives i begudes innovadores.

També s’han endut un guardó especial el vermut Cori Blanc, de Museu del vermut en la categoria de blancs; l’Olave Vermouth, d’Oratvin en la categoria dels negres; i el Giniris, de Celler de Muller, en la categoria d’innovadors. Tots els guanyadors han pujat a l’escenari a recollir el que és un dels guardons més especials del sector.

Els Premis Vinari no només premien el contingut, sinó que també hi ha guardons per aquells que fan creacions originals fora del producte dins l’ampolla. Aquest any, el premi a la millor etiqueta ha estat per Obreboques, de Celler Gerisena. El guardó és possible gràcies a la col·laboració en la tria de diversos professionals del sector fotogràfic i el disseny. Pel que fa al millor espai on prendre el vermut, escollit per votació popular, enguany Casa Mariol de Barcelona ha estat la més aclamada pel públic. Finalment, la iniciativa turística premiada pel seu compromís amb la tradició catalana i la seva originalitat ha estat Antonio Mascaró, Vilafranca del Penedès.

La gala, però no ha acabat amb l’entrega de premis, els participants també han gaudit d’un últim guanyador i per alguns el més esperat. Com cada edició, un vermut ha estat el seleccionat per crear un còctel únic i exclusiu per l’onzena edició. El 2025, el vermut més innovador per combinar en el còctel ha estat Giniris, de Celler de Muller.