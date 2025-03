Torna el cicle Primavera al Cementiri General de Reus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Cementiri General de Reus organitza per tercer any consecutiu el cicle d’activitats Primavera al Cementiri General de Reus, que tindrà lloc els mesos d'abril, maig i juny. Una proposta que s’emmarca en la voluntat dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp de divulgar el ric patrimoni històric, artístic i cultural d'aquest equipament funerari, un espai significatiu per a la ciutat i emotiu per als familiars i amics de les persones que hi reposen.

Les activitats programades per aquest 2025 inclouen una xerrada històrica sobre els Herois de Vilallonga; una xerrada/diàleg sobre el sentiment de dol; una conferència sobre arquitectura i història a partir dels projectes de mausoleus conservats a l'Arxiu Municipal de Reus; una mostra sobre els rituals funeraris catalans; un concert íntim amb l'arpa d'Anna Amigó i la darrera visita diürna d'aquest primer semestre de 2025.

La regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, ha explicat que aquesta tercera edició del cicle «consolida una proposta que ha trobat el seu lloc al calendari de la ciutat i que ha captat l'interès de la ciutadania per la seva capacitat d'abordar amb sensibilitat temes de rellevància històrica, artística i emocional». «El Cementiri General de Reus no és només un espai de record, sinó també un patrimoni viu que ens connecta amb el passat i ens convida a reflexionar sobre el present», ha afegit.

Les activitats es portaran a terme a la Sala El Bosquet, un espai que compta amb un aforament limitat. Per poder assistir-hi, caldrà inscriure's a la plataforma digital de l'Ajuntament de Reus tot entrant al web del Serveis Funeraris Reus i Bax Camp a partir de demà dijous, dia 27 de març.

Visites guiades

Continuaran les visites diürnes al Cementiri que ja s’havien anunciat prèviament. La propera està prevista pel dia 30 de març i les altres pels dies 27 d'abril i 26 de maig.

El Cementiri General de Reus va ser guardonat l'any passat com a Millor Cementiri de l'Estat Espanyol per part de la revista Adiós i ha rebut també dues distincions més pel monument de les Fosses històriques i per les activitats de portes obertes que s'hi celebren.