L’Institut Gabriel Ferrater i Soler participa un any més en el Torneig de Dramatúrgia

El Teatre Bartrina va acollir ahir al matí l’última sessió de la preparació del Torneig de Dramatúrgia que estan duent a terme alumnes de 2n del Batxillerat artístic de l’Institut Gabriel Ferrater i Soler.

Acompanyats de les seves professores, els 13 alumnes van veure com el seu text cobrava vida de la mà dels dos actors; Alba Pujol i Roger Vilà. Una escena de rabiosa actualitat enmig d’un ambient quotidià; una filla que, tot acompanyant al seu pare a comprar al supermercat, li vol fer entendre que li agraden els Bollycaos. «Fa molt que no em menjo un Bollycao», exclama, sacsejant una bossa davant del pare confós. Tot i no descartar el gust pel brioix farcit de crema de cacau, la filla acaba esclatant: «Soc lesbiana, que no te n’adones!».

Davant d’aquesta situació, el pare ho intenta negar i busca escletxes per fer veure a la seva filla que el que diu no té sentit: «Si no t’agraden els nois, què passa amb el fill del carnisser?». No obstant això, el típic comentari com «això són modes dels joves» li acaba per rebentar a la cara. «Aleshores, quan tu eres jove...?», comença insinuant la filla, fet pel qual el pare acaba admetent que «quan estàs a la mili envoltat d’homes... acabes mirant!».

Però els drames familiars no acaben aquí, ja que en la conversació apareix un tercer personatge: la Isabel, la nova parella del pare. «Estic cansada de la Isabel, és malvada!», li etziba la filla al pare, que ràpidament es posa a la defensiva: «No diguis això, fa molt per adaptar-se!». Malgrat tot, a poc a poc, la seva filla li fa veure que aquella dona l’està canviant: «No pots menjar carbohidrats, no pots anar a fer unes cerveses amb els amics i ja no anem a fer un gelat!». Finalment, el pare acaba cedint i, tot i que l’escena havia començat amb el Bollycao com a protagonista, pare i filla van a menjar-se un gelat plegats.

Posteriorment, els alumnes van comentar l’escena junt amb els intèrprets. «Sí que la història comença amb el Bollycao, però el motiu que fa que la filla estigui estressada és la Isabel i s’ha de notar», va comentar una alumna. «En aquesta part és veritat que el personatge parla fluix, però potser hauria de sonar més fort perquè ho senti l’espectador», va apuntar una altra.

El projecte

El Torneig de Dramatúrgia per a Instituts és un projecte impulsat per Tramoia Cultura en què l’Institut Gabriel Ferrater i Soler ja va participar l’any passat. Ahir va ser l’última de les sis sessions de treball que van dur a terme els alumnes.

«Els alumnes treballen per parelles o trios diferents escenes durant les tres primeres sessions. Després, els dramaturgs de Tramoia, Albert Forns i Silvia Navarro, en seleccionen una. Aleshores, en les dues següents sessions, els alumnes treballen en aquesta», va explicar Lorena Casal, professora de l’Institut Gabriel Ferrater.

«Avui ha estat la sisena i última sessió. Per als actors, ha estat la primera vegada que s’han trobat amb el text i li posen cos», va comentar la professora. Alhora, destaca que l’escena, anomenada El Secret del Bollycao, és «molt actual». A continuació, el 3 d’abril tots els instituts presentaran la seva escena a la Sala Beckett de Barcelona d’on finalment sortirà una proposta guanyadora.

A la vegada, Casal va destacar que el projecte és una proposta molt engrescadora i que la primera edició ja va anar molt bé: «El projecte permet als alumnes fer una feina que ja han fet amb el projecte final del Batxillerat, però amb el torneig ho fan des d’una perspectiva molt més atractiva i enriquidora, amb gent externa com, per exemple, dramaturgs i actors professionals». En aquest sentit, la professora del Gabriel Ferrater i Soler va fer valdre que els alumnes duen a terme una «tasca de direcció» i surten de l’espai habitual de només «escriure i interpretar». «Els aporta una riquesa en molts àmbits; professional i acadèmic, però també social i com a ciutadà, ja que dins d’aquest projecte representen a Reus», va cloure.