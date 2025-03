El Gremi de Fusters del Baix Camp es reactiva per garantir la supervivència de la professió

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

La nova junta del Gremi de Fusters del Baix Camp s’ha marcat com a objectiu reactivar l’entitat i garantir la supervivència de la professió. Aquest gremi, únic referent actiu a la província de Tarragona, ha patit una caiguda dels seus agremiats, que han passat de 120 l’any 2006 a 15 actualment. Per aquest motiu, el nou president del Gremi, Enric Espinal, s’ha marcat com a principal objectiu revertir aquesta situació i recuperar autònoms i empreses adherides a l’entitat.

«L’objectiu que ens plantegem per aquest primer any seria arribar al voltant dels 40 o 50 agremiats, un fet que consideraria un èxit considerable», apunta Espinal. Tot i que accepta que «és molt difícil que tornem als números del 2006», es mostra «optimista» en poder reagrupar als professionals de l’ofici del territori.

A més, el president assumeix que hi ha molta feina per fer i, a la vegada, es mostra autocrític: «Que l’envelliment de l’ofici ha estat un dels motius de la caiguda d’agremiats és un fet i ha passat a molts altres gremis, però també la direcció del gremi no ha estat prou activa els últims anys i això ens ha afectat, sense cap mena de dubte».

«El que ha passat és que les noves generacions del nostre país ara han prioritzat els estudis universitaris i han abandonat la idea d’aprendre els oficis de tota la vida», lamenta. A conseqüència d’aquest fet, Espinal argumenta que cada vegada hi ha menys professionals dedicats a la fusteria i, els que hi ha, «cada vegada són més vells o venen de fora».

A la vegada, el president del Gremi de Fusters puntualitza que «no hi ha cap problema perquè un estranger es dediqui a l’ofici», però que «els nostres joves perden l’oportunitat de dedicar-se a una professió que ofereix una manera molt digna de guanyar-se la vida i tenir un bon futur, hem de fomentar l’ofici entre els joves».

Línies d’acció

Per tornar a impulsar l’ofici en el territori, des de la junta s’han marcat una sèrie d’objectius i línies d’acció que es van exposar als membres del Gremi en una trobada el passat dissabte 22 de març. Un dels objectius és fer un «canvi d’identitat», per expandir l’activitat del gremi més enllà de la comarca del Baix Camp i «actuar de manera provincial». Una altra mesura serà establir un nou canal de contacte directe entre els agremiats amb el Gremi per «poder expressar les seves necessitats».

Alhora, algunes de les línies més importants seran en l’àmbit social. «Volem teixir aliances estratègiques amb altres gremis, clústers o federacions, per buscar difusió i presència. A més, és important continuar fent jornades de networking com la del passat 22 de març, perquè així els professionals es coneguin i el sector es retroalimenti», explica Espinal.

A més, el president no s’oblida de la formació, punt que considera «fonamental» i, per aquest motiu, des del gremi també pretenen oferir cursos formatius per a novells o professionals i establir acords amb instituts. «Aquestes accions ens han de permetre augmentar la nostra massa social», sentencia.