La Fira impulsa les adopcions en la cinquena edició del seu 'Animal Day'

La Fira Centre Comercial de Reus es prepara per celebrar la cinquena edició del seu Animal Day: Jornada d’acollida i adopció dissabte vinent 29 de març, un esdeveniment que, com cada any, celebra als animals i promou l’adopció responsable.

Durant tot el mes de març, diverses protectores d’animals (Nou refugi Baix Camp, Cor Animal, Fundació d’Animals de Companyia del Camp de Tarragona, Gatuninos Torreforta, Associació Catus Camp i l’Associació protectora de Plantes i Animals de Tarragona) han estat presents en el centre comercial per donar a conèixer la seva feina i facilitar l’adopció de mascotes, mentre els visitants han pogut realitzar donacions als estands i rebre participacions per a un sorteig especial de tres lots de productes de Kiwoko valorats en 50€.

Programa

L’esdeveniment central d’aquest mes se celebrarà el 29 de març de 2025 amb una sèrie d’activitats per a tota la família. A les 12:00, comença la jornada amb un taller infantil d’elaboració de màscares d’animals. L’activitat ofereix un taller creatiu en el qual els més petits podran dissenyar les seves pròpies màscares d’animals, una activitat divertida i educativa per sensibilitzar sobre la fauna i la cura dels animals.

A primera hora de la tarda, les 16:30 h, començarà el taller d’ensinistrament amb Víctor Torres. Una classe pràctica d’ensinistrament caní dirigida per Víctor Torres, expert en comportament animal. Els assistents podran aprendre consells i tècniques per millorar la relació amb les seves mascotes i aprendre tècniques per millorar aspectes rellevants com la socialització o el passeig.

Finalment, a les 17:30 h, tindrà lloc la Gran Desfilada Canina. L’acte més esperat de la jornada reunirà gairebé quaranta gossos en adopció de diferents protectores locals, així com a mascotes dels mateixos visitants del centre que vulguin donar-se a conèixer. La desfilada, que aquest any el presentarà Pilar Rofes, coautora del llibre Héroes sobre ruedas és una oportunitat tant per als animals que busquen família com per a les mascotes que acudeixen al centre comercial. A més, aquells visitants que participin en la desfilada amb les seves mascotes entraran en el sorteig d’un sac de pinso de 3 kg. La Gran Desfilada Canina tindrà lloc en la segona planta de La Fira.