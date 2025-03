Barraques i el nou Reivindi-Kt anuncien els primers noms dels seus cartells del 2025

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Barraques i el Reivindi-Kt, un nou festival de música itinerant de sala, han confirmat els primers noms que faran ballar els reusencs amb els seus espectacles. La primera d’aquestes cites serà amb Barraques, que tornarà al Parc de la Festa els dies 20, 21 i 23 de juny i que, en aquesta edició, comptarà amb un cartell conformat per grups com Figa Flawas, La Sra. Tomasa, Al·lèrgiques al Pol·len i Svetlana. Així mateix, la coordinadora avisa que «aviat» hi haurà més confirmacions.

Els abonaments per a les tres jornades de festa han sortit ja a la venda a través del portal web https://barraquesreus.cat per 5 euros. Els menors de 16 anys tindran accés gratuït al recinte, però hauran d’entregar el full d’autorització corresponent i anar acompanyats del tutor legal.

Organitzades al voltant de la Festa Major de Sant Pere, les Barraques «es preparen per fer-vos viure una experiència inoblidable al Parc de la Festa, un espai que ja és casa per a moltes, per acollir tres nits plenes de música, màgia i l’esperit únic que només les Barraques poden oferir», destaca l’organització que afegeix que la festa «arriba carregada de sorpreses i moments que no et pots perdre». La Sra. Tomasa i Svetlana actuaran divendres 20 de juny, mentre que Al·lèrgiques al Pol·len i Figa Flawas pujaran a l’escenari dissabte 21.

Reivindi-Kt

Per la seva banda, el Reivindi-Kt és una iniciativa impulsada des de l’empresa Dream On Live Events i que té com a objectiu oferir un nou espai on els artistes puguin fer els primers passos i expressar-se amb el gènere i la llengua que vulguin. Les quatre primeres dates tindran lloc a la tardor a Lo Submarino de Reus: 27 de setembre, 11 d’octubre, 25 d’octubre i 14 de novembre.

El primer concert de la nova proposta el protagonitzaran Anarres, una banda emergent de rock, i Adala, que fa deu anys que representa la seva «música del subconscient» amb tocs de bass music i reggae. L’11 d’octubre serà el torn del rock de Linaje, en el marc de la gira Desataron a los Perros. Dos grups de l’escena Oi! com Opció K-95 i Pilseners arribaran a la ciutat el 25 d’octubre, mentre que Ciclonautas i Malaputa ho faran el 14 de novembre. Les entrades ja estan a la venda.