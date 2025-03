Reus viurà per primera vegada el Campionat de Catalunya de Cheerleading, amb 300 atletes

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

El Pavelló Olímpic Municipal de Reus acollirà per primer cop el Campionat de Catalunya de Cheerleading que tindrà lloc aquest dissabte 29 de març amb una participació de 300 atletes. D’aquesta manera, Reus vol fer un pas més en la promoció de la diversitat esportiva a través d’una disciplina que, a tot Catalunya, ja compta amb més de 400 esportistes federats, majoritàriament noies d’entre 14 i 18 anys.

«És la primera vegada que es disputa aquesta competició a la ciutat i és un plaer acollir-lo, ja que és un esport molt exigent i dinàmic», subratlla el regidor de l’àrea de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus, Enrique Martín. En aquest sentit, Martín considera «positiu» que cada vegada més tipologies d’esports prenguin protagonisme perquè «és una manera d’ampliar el ventall de l’esport base i que tots els nens i nenes trobin un esport per practicar, fet que suposa una millora de la salut física i mental».

A la vegada, Martín argumenta que es tracta d’una «aposta doble», ja que no tan sols es visibilitza un nou esport, sinó que també «és una oportunitat més de donar a conèixer la nostra ciutat de portes a fora». «D’aquesta manera, totes aquelles persones que vinguin amb motiu del campionat també podran gaudir de la nostra cultura, comerç i hostaleria», afegeix. A més, tot i ser un esport jove al nostre territori, el regidor calcula que entre participants i públic el campionat reunirà a un mil·ler de persones al pavelló.

Per la seva banda, el president de la Federació Catalana de Ball Esportiu, Josep Maria Moreno, explica que un dels motius de dur a terme la competició a Reus és per les instal·lacions del Pavelló Olímpic: «El pavelló compleix sobradament les nostres necessitats tècniques. Necessitem una pista gran, on les esportistes puguin dur a terme l’escalfament i la seva rutina».

El president afirma que «hi ha moltes infraestructures esportives a Catalunya», però que tinguin una pista i una graderia amb la mida de la de Reus «són poques». «Hem estat en altres pavellons com el d’Hospitalet Nord o el d’Argentona de Barcelona i, tot i que són fantàstics, no són iguals en espai que el de Reus», apunta.

Moreno reconeix que el cheerleading és un esport petit dins d’una «federació minoritària», però, així i tot, remarca que fan una aposta ferma per aquest esport: «És un esport que ve dels Estats Units, però fem una gran aposta. El 90% dels competidors a Espanya estan a Catalunya. Tot i ser una quantitat petita dins la nostra federació hem posat molts recursos perquè tots els esportistes se sentin còmodes».

Què és el cheerleading?

El cheerleading és un esport arribat des dels Estats Units que consisteix en l’ús organitzat de música, ball, salts i acrobàcies. Cristina Isern, responsable de cheerleading de la Federació Catalana de Ball Esportiu i preparadora de la Selecció Espanyola de cheerleading, comenta que «és molt important tenir unes instal·lacions a l’altura com les que hi ha aquí a Reus per dur a terme l’activitat».

Segons defineix Isern, els participants han de coordinar diferents tipologies d’exercicis com acrobàcies o figures dins d’una música. «Aleshores, el jurat valorarà aspectes com la tècnica, la fluïdesa, la sincronització entre l’equip i, d’aquesta manera, s’establiran els resultats que serviran per classificar-se al campionat d’Espanya», detalla.