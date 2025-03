Reus es tenyirà de rosa amb la 13a Cursa de les Dones i les diferents activitats solidàries

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La 13a edició de la Cursa de les Dones de Reus tornarà diumenge 4 de maig amb l’objectiu de superar els rècords de participació i recaptació solidària. Enguany, com a gran novetat, la cursa s’amplia a tot un cap de setmana d’activitats solidàries sota el nom de Reus és Rosa.

Organitzat per la Regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure, amb la col·laboració del Departament d’Igualtat, Reus Promoció, Aigües de Reus, el Tomb de Reus i la Unió de Botiguers, el programa d’activitats busca fer créixer la «marea rosa» i consolidar aquest esdeveniment com un punt de trobada solidari, lúdic i intergeneracional.

Per involucrar a tot el món de l’esport en aquesta gran festa esportiva i solidària, es proporcionarà als capitans de tots els equips de la ciutat un braçalet del color rosa que simbolitza la causa perquè el llueixin als partits que disputen al llarg del cap de setmana.

Programa d’activitats 'Reus és Rosa'

El programa s’iniciarà divendres 2 de maig, amb diverses xerrades sobre salut i una activitat de sol pelvià i hipopressius al Centre Cívic Gregal.

El dissabte 3 de maig, al matí, la plaça de la Llibertat hi haurà activitats esportives dirigides a càrrec del Reus Deportiu i el Tennis Monterols. A la tarda, a partir de les 18.30 h, la plaça es transformarà en una festa amb música de DJ, on també es vendrà el got solidari, la recaptació del qual es destinarà íntegrament a la lluita contra el càncer.

Cursa de les Dones

El diumenge, 4 de maig, la Cursa de les Dones sortirà, com és habitual, de la plaça de la Llibertat, amb un recorregut de 5 quilòmetres pels carrers més emblemàtics de la ciutat. L’any passat es van esgotar els 2.500 dorsals disponibles, i enguany s’ha ampliat la xifra a 3.000 dorsals per a la cursa d’adults, més 250 dorsals infantils.

A banda de la inscripció a la cursa, les persones interessades podran col·laborar a través del Dorsal 0, disponible al web de la cursa (cursadonesreus.cat) o fer les aportacions directament als comerços adherits a la Unió de Botiguers de Reus i el Tomb de Reus.

A partir de 12 euros d’aportació es podrà recollir una polsera solidària als comerços associats al Tomb de Reus i la Unió de Botiguers, tant si l’aportació s’ha fet al mateix comerç com a través de la web, mostrant el resguard.

També es podran fer donacions als punts habilitats durant el Campionat de Catalunya d’Hoquei Base, que se celebrarà de l’1 al 4 de maig a diverses instal·lacions esportives de la ciutat.

La Cursa de les Dones de Reus és l’única de tot l’Estat que destina el 100% dels beneficis a la lluita contra el càncer. Els fons recaptats es destinaran a la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i al Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.