L'escola Prat de la Riba demana una nova reunió amb l’Ajuntament per exigir la pacificació del trànsit

La comunitat educativa de l’Escola Prat de la Riba torna a exigir una reunió amb l’Ajuntament de Reus després que no hagin rebut cap resposta de les demandes que els van traslladar anteriorment.

El passat 12 de desembre es va dur a terme una reunió entre la cap de la regidoria d’Educació, Núria Bruno, i els regidors d’Educació, Pilar López, de Via Pública, Daniel Marcos, de Seguretat, Dolors Vázquez, i d’Urbanisme, Marina Berasategui, amb representants del centre per posar sobre la taula les demandes en qüestió de seguretat i sostenibilitat que des de fa gairebé un any exigeixen des de l’escola. Tot i que la trobada no va donar com a resultat cap acord, des de la comunitat educativa afirmen que «estem a l’espera d’una valoració de les propostes que vam presentar».

No obstant això, tres mesos després de la reunió no hi ha hagut cap retorn per part de l’Ajuntament cap a la comunitat educativa sobre les propostes com, per exemple, eliminar les places d’aparcament de l’avinguda Prat de la Riba per ampliar la vorera, col·locar reductors de velocitat o la col·locació d’una pilona retràctil com algunes de les mesures immediates.

Per aquest motiu, han demanat que es faci una nova reunió amb els mateixos representants municipals. «Hem registrat la petició i estem a l’espera. A més, el mateix dia de la reunió, tornarem a fer una manifestació en què els nens i nenes de l’escola vagin fins a la plaça del Mercadal per fer-nos sentir», explica Fernando Paniagua, membre de l’AFA de Prat de la Riba.

Manifestacions setmanals

Per un altre costat, des del centre han mantingut les manifestacions setmanals cada divendres a les 16 hores a la cruïlla de l’avinguda Prat de la Riba amb Pròsper de Bofarull, en què la comunitat educativa ha tallat el carrer constantment.

No obstant això, l’AFA Prat de la Riba denuncia que des del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya se’ls ha demanat que desplacin la concentració setmanal al lateral de l’escola per deixar de tallar el trànsit. «Com sempre, nosaltres sol·licitem amb antelació la convocatòria de la manifestació. Fa un mes em va trucar un funcionari d’Interior que ens demanava que si podíem concretar l’indret de la manifestació, cosa que ens va semblar estranya», comenta Paniagua.

La setmana passada, aquesta trucada es va repetir, però, segons assegura Paniagua, des d’Interior els van demanar que si podien fer la concentració en un lateral per evitar tallar el trànsit. «Pel que es veu, la Guàrdia Urbana de Reus s’havia queixat que era una manifestació que es repetia molt i si ens importava fer-ho en un altre lloc perquè no tenien prou personal per estar cada setmana tallant el carrer», afegeix el membre de l’AFA Prat de la Riba.

Davant d’aquesta situació, des de la comunitat educativa han rebutjat canviar d’indret i asseguren que continuaran tallant el carrer cada divendres: «De veritat per un tema de recursos humans de la Guàrdia Urbana no tenim dret a concentrar-nos? No hi ha hagut mai cap conflicte ni incident en els mesos que fa que ho fem i sempre hem deixat passar als vehicles d’emergències. Ens sembla sorprenent, però amb això no fan res més que autoafirmar-nos més en el que fem». A tancament de l’edició del diari d’avui l’Ajuntament de Reus no s’ha expressat pel que fa a aquesta situació a petició d’aquest rotatiu.