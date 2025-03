Junts per Reus critica que només s’ha executat un 19% de les inversions del 2024

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Junts per Reus denuncia que l’execució de les inversions per part del govern municipal durant l’exercici 2024 «ha estat només del 19,6%». Una xifra que preocupa al grup municipal, ja que «evidencia la manca de planificació i la mala gestió de l’actual equip de govern».

La portaveu adjunta del grup municipal, Mariluz Caballero, destaca que el percentatge d’execució és 6,9 punts inferior al de l’any anterior, que ja era baix (26,5%). Això implica que l’Ajuntament té 45 milions d’euros pendents d’executar, als quals cal sumar els 22 milions aprovats en el pressupost del 2025, acumulant 67 milions d’euros que «haurien d’estar destinats a millorar la ciutat».

«PSC, ERC i Ara tenen els diners, a costa també d’apujar impostos, tenen un ajuntament sanejat per part de l’anterior govern i l’únic que han de fer és executar. Però no hi ha ni planificació, ni gestió, ni ambició», lamenta Caballero. En opinió de la portaveu juntaire, això és conseqüència de què «els tres socis de govern no tenen un projecte de ciutat». Per aquest motiu, Junts per Reus reclama al govern municipal un «canvi de rumb urgent» per garantir que s’inverteixi els recursos municipals «de manera eficient».