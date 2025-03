Els pagesos demanen un «enduriment de les lleis» davant la problemàtica dels robatoris al camp

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia Catalana demana un «enduriment de les lleis» davant la problemàtica dels robatoris al camp. També reclamen que quan es produeixen sostraccions, es cobreixi econòmicament el cost de tots els danys que es fan a dins la finca, no només dels productes o materials robats.

«Al lladre li surt molt barat i a nosaltres caríssim», diu un dels portaveus, Ramon Rojo. El gremi, conegut com a Revolta Pagesa, es reunirà amb el Departament d'Interior el pròxim 31 de març per abordar aquesta problemàtica. Els pagesos ho han anunciat a les portes dels Jutjats de Reus, on aquest matí s'ha celebrat un judici pel robatori de més de 500 kg de garrofes el setembre passat a Botarell.

Rojo ha assegurat que cal «evitar la inseguretat» que provoquen aquests fets. «Volem anar al nostre tros i treballar amb les nostres eines de manera segura. No estem demanant res de l'altre món», ha exclamat el portaveu. Rojo també ha explicat que la majoria dels pagesos no tenen els camps assegurats perquè venen d'una temporada amb «collites molt dolentes». Com a conseqüència, «les assegurances pugen molt de preu i les indemnitzacions quan hi ha problemes són molt baixes», ha afegit.

Multa de 320 euros

Aquest dimarts al matí, una desena de pagesos han acompanyat Miquel Llorens als Jutjats de Reus. S'hi ha celebrat el judici per un robatori de 580 kg de garrofes el setembre passat en un terreny de Botarell. Després que haguessin entrat diverses vegades amb anterioritat, el propietari va instal·lar càmeres de videovigilància, i al setembre va enxampar un lladre in fraganti.

Van venir els Mossos d'Esquadra i van identificar els lladres. Ara, l'acusat s'enfronta a una multa de 16 euros durant vint dies. És a dir, a 320 euros totals. «És una pena irrisòria, no té res a veure amb el problema que tenim», ha lamentat Rojo. Llorens no confia en la justícia. «No s'ha de tenir por – a denunciar –, però perds el temps. Per què els has de denunciar si la justícia no aplica el que ha d'aplicar?», apunta.

Cap tràmit judicial després de dos anys

Un altre cas és el de Francesc Josep Baiges. Aquest matí ha acudit als jutjats per preguntar per una denúncia de fa dos anys per un robatori d'olives a Constantí. En aquell moment, el pagès va detectar els individus dins la finca també gràcies a unes càmeres de videovigilància, i els Mossos d'Esquadra es van personar i van poder identificar els lladres.

El pagès va presentar una denúncia, però dos anys després, no s'ha fet cap tràmit judicial perquè la policia no van traspassar l'atestat als jutjats, segons li han comunicat els treballadors de les dependències judicials. «És una veritable vergonya», ha dit la víctima. «És vergonyós que amb proves, vídeos i identificacions, s'hagi arribat a traspaperar una denúncia. De què serveix que denunciem?», s'ha preguntat.