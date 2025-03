Els vehicles de mobilitat personal (VMP) i, en especial, els patinets elèctrics ja s’han convertit en un element més que transita per l’ecosistema urbà, compartint espai amb transeünts, cotxes, bicicletes i motos. La seva popular irrupció obliga a tots els usuaris de la via pública a prestar especial atenció per evitar col·lidir-hi. Amb tot, els VMP van estar implicats en 221 accidents amb ferits els últims tres anys.

Raúl Gaya, director de la franquícia Taller del Patinete, esmenta que el patinet és un mitjà de transport «molt més vulnerable» per les seves dimensions i estructura, però considera que hi hauria d’haver «una campanya de sensibilització més extensa» en tots els sentits.

D’una banda, hi ha usuaris de VMP que «no coneixen la normativa». Explica que, a les botigues de la marca, «sempre donem un full amb indicacions i ensenyem com s’ha de circular». A més, opina que hauria de ser «obligatori a tota Espanya» l’ús de casc i armilla reflectant.

En aquesta línia, el tècnic en formació per a la mobilitat segura i sostenible de l’Escola de Conducció Jordi, Guillem Barrabeig, assenyala que s’hauria de fer «un fort treball pedagògic sobre el seu ús, per reduir al màxim el risc». «Hi ha un gran marge de millora, però s’ha de crear un marc normatiu amb una formació per millorar els coneixements», expressa.

Així i tot, Gaya creu que s’hauria de reforçar la conscienciació de conductors i vianants perquè «la gent no està acostumada a veure’ls» i, si s’assumeix que també circulen per les ciutats, els ulls actuaran com un «radar» que permetrà fixar-s’hi quan s’apropen. «A l’hora de conduir, no veuen tan fàcilment un patinet», afirma. Addicionalment, considera que s’haurien de remarcar als ciutadans aspectes com «deixa marge de distància».

Per la seva banda, la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, recorda que «des de la Guàrdia Urbana realitzem accions al llarg de tot l’any amb els objectius de millorar la convivència entre els vehicles de mobilitat personal, els vianants i els vehicles a motor i evitar accidents».

És el cas de les xerrades sobre els VMP que es duen a terme als alumnes de 4t d’ESO i que han arribat a 680 estudiants el curs 2023-24. «Promovem la mobilitat segura en patinet amb la realització de formació en matèria de seguretat i civisme amb centres educatius, amb campanyes de seguretat viària i, també, amb accions de sensibilització especials, com la que portem a terme amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible», afegeix.

Amb la campanya Mou-te bé amb patinet elèctric!, el passat setembre, es va repartir un fulletó per recordar als usuaris de VMP normes com la prohibició de circular per les voreres, fent ús del mòbil o d’auriculars o amb un nombre de persones superior al de places, així com l’obligatorietat de ser major de 15 anys.