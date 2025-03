El Pallol acull una exposició sobre els 75 anys de l'Agrupació de Setmana Santa de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Quan hom entra a l’exposició Setmana Santa de Reus, 75 anys d’Agrupació, el primer que albira és una túnica del Natzarè. Vistosa, lluent, el símbol de la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari saluda el visitant, deixant recepció a mà esquerra.

Darrere, treuen el cap dues dalmàtiques. L’escena cada vegada la protagonitzen més persones i és que la mostra, que commemora el 75è aniversari de l’entitat que aglutina les confraries, congregacions, germandats i arxiconfraries de la ciutat, s’ha convertit en un atractiu més del Passeig Comercial El Pallol: més de mil persones hi han passat per contemplar la curosa selecció d’objectes i elements del patrimoni cultural i religiós.

Vint-i-dos panells expliquen la història de l’agrupació i de les entitats que han format part de la Setmana Santa reusenca —incloses les inactives Confraria de la Salle i Germandat de Sant Miquel Arcàngel—. Cada una d’elles compta, també, amb un espai de vitrina per exposar els ítems que han permès conformar el seu llegat: n’hi ha que encara surten en processó, d’altres que han estat renovats —com els primers claus del Sant Crist de la Creu— i uns tercers que quedaren en el passat.

És el cas de l’esponja i l’espatllera que utilitzaven els Paletes per portar el seu pas a espatlles o de la figura d’un botxí del Pas de la Primera Caiguda, del gremi del metall i una de les primeres imatges amb què el visitant es deté una vegada emprèn el recorregut.

Una imatge recorda el Sant Crist de la Sang cremat el 1936, amb els primers compassos de la Guerra Civil. Tampoc hi falten reglaments i medalles; ni els armats. «Elements que no es veuen habitualment», expressa el president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, Jaume Piñol.

Detall de les medalles de les entitats de Setmana SantaGerard Martí

La mostra es completa amb els cartells originals de la Setmana Santa reusenca dels anys 1954, 1961 —obra de Josep Maria Baiges— i 1967 i un audiovisual enregistrat el 2008 amb motiu del IV Congrés Català de Confraries de Setmana Santa.

«L’audiovisual també atreu molt», comenta Piñol. En acabar l’itinerari, es pot recollir el cartró on enganxar els 22 cromos que s’han editat per a l’ocasió. «Està tenint molt d’èxit», celebra la vocal de l’agrupació, Anna Maria Martí.

Anton Lluís Rull, un dels comissaris del 75è aniversari, remarca que «Reus té el millor patrimoni escultòric de Setmana Santa de Catalunya». Encara que «només es van salvar dos passos de la guerra», la ciutat disposa d’obres de noms com Ramon Ferran, Joan Rebull o Modest Gené. «Necessitaríem un lloc visitable, un centre d’interpretació de la Setmana Santa», tanca Rull.

Martí esmenta que els visitants destaquen que la mostra ha servit per descobrir detalls amb què no s’havien fixat quan passa una processó. «També ha servit perquè molta gent ens expliqués coses que no hem viscut», afegeix Rull.

«També ens han dit que ha permès reviure moments que es tenien oblidats», conclou Piñol, qui expressa que «és l’exposició dels 75 anys de l’agrupació, però no tindria sentit sense cada una de les confraries». Conclou remarcant l’agraïment «a l’Ajuntament, la Fundació Privada Reddis i el Pallol, que ens cedeix l’espai». L’exposició es pot visitar fins al 5 d’abril.