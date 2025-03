L’Ajuntament de Reus licita la remodelació de l’àrea de jocs infantils del parc del Trenet

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha publicat la licitació del contracte per a la remodelació de l’àrea de jocs infantils del parc del Trenet, la primera de les dues grans actuacions del pla de jocs infantils i mobiliari urbà que preveu el Pla d’Inversions 2025.

L’altra gran actuació del pla, actualment en tràmit d’aprovació del projecte, serà a la plaça d’Europa, amb una inversió de 59.622,23 euros.

Les actuacions s’emmarquen en el desplegament dels plans directors de manteniment de la via pública, que contemplen actuacions en diferents punts de la ciutat en voreres, passos de vianants, jocs infantils, jardineria, enllumenat i asfaltat.

La zona d’actuació al parc del Trenet està delimitada per una tanca de fusta i amb paviment de sauló, d’una superfície d'uns 935 m2, amb zones també en mal estat a causa de l’escorrentia de l’aigua. Pel que fa al mobiliari, hi trobem una estructura de multijoc, dues zones de joc de sorral, 4 jocs de molla, dos gronxadors amb dues cistelles i un petit tobogan, així com diversos bancs.

Tots els jocs antics se substituiran per models nous, amb un disseny personalitzat que reforçarà la identitat del parc i la per a la zona. Així, s'instal·larà una gran estructura multijoc en forma de tren, fabricat artesanalment. Aquesta estructura disposa de zona de refugi, rocòdroms, xarxes corvades de trepa, escala de corda, joc d’equilibri i recorregut format per un pont de mico, troncs de salt i un tobogan d’acer inoxidable de 1,6 m d’alçada. Conté elements interactius: panell tres en ratlla, panell memory, joc de telèfon, dos parells d’anelles conta-conta i dues campanes metàl·liques.

També s'hi instal·larà un gronxador de tres mòduls, un un seient bressol, un seient niu i un seient pla. La zona es completa amb un sorral que consta d’una caseta amb teulada, un petit sorral i una politja amb una galleda per recollir sorra; un balancí per a dues persones, i dues molles per a una persona cadascuna.