Els robatoris amb força a l’interior de vehicles a Reus van augmentar en un 24,1% el 2024

Els fets delictius durant l’any 2024 van incrementar lleugerament respecte a l’any 2023, amb un 5% més, i una de les tipologies que va augmentar especialment va ser el robatori amb força a l’interior de vehicles. Així i tot, l’índex de delinqüència per habitant va disminuir, ja que d’una mitjana de 63,5 delictes per cada 1.000 habitants el 2023, l’exercici 2024 va ser de 62,74.

Una dada que continua estant per sota de la de Catalunya, que el 2024 va ser de 64,88. Aquesta és una de les dades principals de la Junta Local de Seguretat que va celebrar el passat divendres 14 de març l’Ajuntament de Reus amb els comandaments de la Guàrdia Urbana de Reus, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va afirmar que les dades sobre seguretat constaten que «el model policial i de seguretat de Reus funciona» i que «Reus és i continuarà sent una ciutat segura». Un model que, segons la batllessa, els seus pilars són la presència i pressió policials i la proximitat amb la ciutadania.

Pel que fa a la tipologia de delictes el més comú va ser el delicte contra el patrimoni, que representa un 75% del total. Dins d’aquest, els més nombrosos van ser els furts, amb un 32,9% del total, i el delicte per danys, amb un 20,3%.

A la vegada, els robatoris amb força a l’interior de domicilis, d’establiments i d’empreses van caure en un 13%, un 39% i un 40% respectivament. Per una altra banda, els robatoris amb força a l’interior de vehicles van créixer en un 24,1%.

La resta de delictes es mantenen lluny en quantitat respecte als delictes contra el patrimoni. Per exemple, els delictes contra les persones van representar un 13,2%, amb un augment del 15% respecte al 2023, i els delictes contra la seguretat viària van ser el 5,2%, amb una reducció del 4,2%.

Per un altre costat, la majoria dels delictes amb violència o intimidació van ser a l’espai públic, un 71,6% d’aquests, però en establiments van incrementar en un 71%, passant de 38 a 65. Així i tot, des de l’Ajuntament puntualitzen que la meitat són furts que acaben amb una acció violenta lleu. Finalment, els expedients sancionadors per actes incívics van caure en un 4,64%, sent un total de 155 en tot l’any 2024.

Actuació policial

Per la seva banda, la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, va fer valdre que hi havia hagut un increment del 7% en les patrulles de proximitat realitzades per part de la Guàrdia Urbana.

A més, la Comissaria Mòbil de Proximitat va fer 3.928 serveis, un 2,4% més. Alhora, quant a la col·laboració policial, la Guàrdia Urbana va participar en un total de 30 dispositius conjunts, més el Pla de Seguretat de Nadal, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i els dispositius que es fan cada cap de setmana amb relació a l’oci nocturn.

En el context d’operatius conjunts de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra es van fer un 32% més d’identificacions de persones i un 71% més d’identificacions de vehicles.

Futur

Per un altre costat, l’alcaldessa va subratllar el compromís per continuar treballant en matèria de seguretat. Entre les diferents línies d’acció de futur hi ha la voluntat d’incrementar el nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana de Reus.

L’objectiu marcat pel govern municipal és assolir els 182 agents aquest 2025, que actualment són 162. A més, també es marquen la voluntat de mantenir l’aposta per implementar noves tecnologies, amb el desplegament del pla de videovigilància i la posada en marxa de l’aplicació mòbil de seguretat, i mantenir un servei de proximitat amb la ciutadania.