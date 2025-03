Un dietari lliure sobre la realitat contemporània

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

La Sala Emili Argilaga del Centre de Lectura de Reus acollirà, aquest mateix dimarts, la presentació del llibre Sols i pluges (2004-2016), escrit per l’autor reusenc David Figueres.

Sols i pluges és un dietari que recull textos publicats originalment en diferents mitjans digitals i impresos, com el blog Els dies i les dones del diari digital Vilaweb, combinats amb reflexions inèdites de l’autor. «El llibre té un format de dietari, encara que sense dates, i recull textos ordenats per les estacions de l’any, començant per la tardor i acabant a l’estiu», explica Figueres.

Les paraules recollides en el volum, encara que estan contextualitzades en aquella dècada llarga durant la qual el David va viure a Barcelona, són un recull de reflexions que, en la seva majoria, no necessiten una connexió geogràfica. Figueres assumeix el paper d’observador i relata de manera de vegades directa, de vegades subtil, el que veu i el que pensa.

Sovint, amanit amb referències o cites literàries, però també nodrint-se de fets i lletres recollits de la quotidianitat, d’una mare que renya els fills, del que està escrit en una paret o del que queda imprès en un full quan la tinta de la impressora s’acaba abans d’acabar la pàgina.

El llibre de David Figueres és prologat pel també escriptor Antoni Veciana, qui enumera els diversos gèneres pels quals transita l’autor en les pàgines del llibre, i que van des de l’aforisme, fins a la crònica social, passant per l’apunt memorialístic, la crítica cultural, la prosa poètica o la cita literària. Veciana, amic confés l’autor, en destaca l’atemporalitat, la qualitat literària i la capacitat evocadora.

La presentació de Sols i pluges (2004-2016), serà conduïda per Fina Masdéu, doctora en filologia i directora d’activitats culturals del Centre de Lectura, i el mateix Antoni Veciana. A més, es comptarà amb la lectura de fragments de l’obra per part de Lídia Bonet i Carme Merlo. La presentació es farà a les 19 h i també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Centre de Lectura.

Aquest volum és el número 157 de les Edicions del Centre de Lectura de Reus, i ha estat publicat amb el segell d’Arola Editors.

David Figueres Felip (Reus, 1974) ha publicat diversos reculls de poemes i és autor de diversos contes guardonats en premis literaris celebrats arreu dels Països Catalans. L’any 2008 va obtenir el Premi Recull de Periodisme. Col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació i, des del 2019, presideix l’Associació Gosar Poder. Ha estat professor a l’Escola de Lletres de Tarragona i és membre del consell de redacció de la Revista del Centre de Lectura de Reus.

A més, l’escriptor reusenc és soci de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, del PEN Català, del mateix Centre de Lectura de Reus i del Bou de Reus (www.davidfigueres.cat)