Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Un incendi en un primer pis d'un edifici del carrer Mas Pellicer, número 44, de Reus, ha mobilitzat aquesta matinada cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat.

L’avís s’ha rebut a les 00.45 h, quan un veí ha alertat que sortia fum negre d’un dels pisos, sense saber si hi havia persones a l’interior.

En arribar, els bombers han activat l’autoescala per rescatar una persona que es trobava al balcó. Paral·lelament, un altre equip ha accedit a l'interior del pis per extingir el foc, que generava una gran acumulació de fum.

El fum també ha afectat un habitatge de la tercera planta, on vivien sis persones, que han estat evacuades preventivament per ser ateses pels serveis d’emergència.

A les 1.29 h, el foc s’ha donat per controlat després d’una recerca exhaustiva a l’immoble, que ha confirmat que no hi havia més persones atrapades. Els bombers han ventilat l’habitatge i han fet una lectura dels nivells de monòxid de carboni per garantir la seguretat.

L’incendi s’ha donat per extingit a les 2.05 h i, poc després, el SEM ha evacuat la persona rescatada del balcó. Finalment, a les 2.30 h, els veïns han pogut tornar als seus domicilis, i a les 3.02 h els bombers han conclòs la seva intervenció després de revisar l’edifici i confirmar que tot estava en ordre.