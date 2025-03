Ajornat el concert de Sopa de Cabra al Teatre Fortuny de Reus per causes mèdiques

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Festival Accents ha informat que el concert de Sopa de Cabra, que formava part de la programació especial de les Perles de l'Accents al Teatre Fortuny de Reus, ha hagut d’ajornar-se per causes mèdiques.

El bateria del grup, Pep Bosch, va ser traslladat a l’hospital després del concert d’ahir a Vic i actualment es troba pendent d’un diagnòstic definitiu.

L’organització del festival i el grup lamenten les molèsties ocasionades per aquest canvi de data i estan treballant per trobar una nova data per al concert, que serà comunicada pròximament.

Les entrades adquirides seran vàlides per la nova data del concert. Aquelles persones que no puguin assistir-hi podran sol·licitar el reemborsament en un termini de 10 dies a través del Teatre Fortuny, al telèfon 977 010 659 o per correu electrònic a taquillafortuny@gmail.com.