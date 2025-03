Sarah Dubois pren possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Reus

Presa de possessió de Sarah Dubois com a regidora de l'Ajuntament de Reus.Ajuntament Reus

Sarah Dubois ha pres possessió com a regidora de l’Ajuntament de Reus durant la sessió plenària municipal que s'ha celebrat aquest divendres 21 de març. En la mateixa sessió s'ha donat compte de l’adscripció d'Agudo al grup municipal de Junts per Reus. Dubois substitueix a Montserrat Caellas de la qual el ple de l’Ajuntament va prendre coneixement de la seva renúncia com a regidora en la sessió del passat 21 de febrer.

Durant la mateixa sessió s'ha donat compte de la voluntat del regidor Julio Pardo de deixar el grup municipal de VOX i passar a tenir condició de regidor no escrit; en conseqüència, el regidor Francisco Javier Vaquero passa a ser únic regidor i portaveu del grup municipal.